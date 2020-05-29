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Благоприятные дни для сбора лечебных трав по лунному календарю на июнь 2020 года. С 6 по 20 июня лучшее время для сбора липового цвета

17:04 29.05.2020 Фото: Википедия
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Сбор урожая трав проводится в солнечные дни, в полдень или во второй половине дня. Желательно, чтобы не было дождей. Растения лучше всего срезать ножницами. Собирая части растений (листья, травы, цветки), будьте осторожны, чтобы не уничтожить растения полностью (особенно в случае многолетних) и оставить некоторые из них в определенном месте для размножения.

Благоприятные дни для сбора лечебных трав по лунному календарю на июнь 2020 года. С 6 по 20 июня лучшее время для сбора липового цвета
Хорошее время для сбора липового цвета

Благоприятные и ндни для сбора трав:

С 1 по 4 июня (Растущая Луна) – хорошее время для сбора любых трав.
С 6 по 20 июня (Убывающая Луна) – рекомендуется сбор веток, побегов, листьев и цветов.

С 22 по 30 июня (Луна опять будет расти) – хороший период для сбора любых трав.

Какие лекарственные травы собирают в июне

Начало лета (июнь) – хорошее время для отдыха на природе и прогулок. Это также оптимальное время для сбора урожая лечебных трав (тогда они в наибольшей степени сохраняют свои лекарственные, пряные или вкусовые качества). Многие растения при необходимости используются на регулярной основе. Путешествуя по полям, лесам или другим местам, стоит заполнить свою кладовую и аптечку целебными травами. Какие же травы собирают в первый месяц лета?

Среди целебных трав стоит выделить: фумар, трехцветная фиалка, тимьян, чертополох, крапива, полынь, зверобой, хвощ полевой, рябина, тимьян, базилик, эстрагон, иссоп, мята перечная, шалфей лекарственный.

Цветы: белый жасмин, белый клевер, календула, липа, роза, таволга, василек, лаванда, арника горная, ромашка (римская и обыкновенная).

Ценные листья: подорожник, крапива, подорожник ланцетолистный, грецкий орех, дикая мальва, черная смородина, ежевика, малина, береза ​​серебряная, кошачья мята, любисток, майоран, мелисса, мята перечная, земляника.

Источник: pronedra

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