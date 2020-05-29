26 часов занимает базовая программа подготовки ученика в автошколе перед экзаменами. Сколько всего важного не успевают за это время рассказать начинающему водителю? Например, о том, как правильно сидеть за рулем. Проверьте — правильно ли вы сидите за рулем.

Отрегулируйте наклон спинки таким образом, чтобы угол был близок к 75 градусам

Только когда вы находитесь в гармонии с автомобилем, вы контролируете его на 100%. Но гармония вовсе не означает, что надо вальяжно плюхнуться в кресло, сместившись в пол-оборота на правый бок. Оставьте этот стиль домашнему дивану напротив телевизора и костоправам, которые будут вас непременно ждать. Только при правильной посадке автомобиль становится продолжением вашего тела и разума.

Первое, на что необходимо обратить внимание — это расстояние от педалей до кресла. При правильной посадке и полностью выжатой педали тормоза, нога должна оставаться полусогнутой в колене. Вы не сможете тормозить максимально эффективно с выпрямленной ногой. А если нога будет чрезмерно согнута, то мышцы быстро передадут вам привет.

Второе, что необходимо отрегулировать, если такая опция у вашего автомобиля присутствует — это высота посадки. Опустите кресло как можно ниже, но так чтобы руль не загораживал обзор. Чем ниже вы сидите, тем ближе вы располагаетесь к центру тяжести автомобиля, а соответственно лучше чувствуете машину в движении. Кроме того, в таком положении нога будет давить на педаль тормоза максимально по прямой линии, что позволит избежать переутомляемости мышц.

Но не надо задействовать всю ногу для управления педалью. Регулируйте усилие нажима на педаль стопой. Не перемещайте всю ногу целиком с педали газа на педаль тормоз. Переносите только носок, а пятка должна оставаться на полу.

Отрегулируйте наклон спинки таким образом, чтобы угол был близок к 75 градусам. В таком расположении, при максимально выжатой педали тормоза нижняя часть поясницы плотно упирается в кресло и задействуются только мышцы ног. При этом, мышцы корпуса не задействованы, а значит, что вы сможете максимально точно дозировать усилие на педаль.

Если представить, что рулевое колесо — это стрелочные часы, то хват обеими руками необходимо держать в положениях десять-десять или три-пятнадцать. При этом, руки должны быть полусогнуты в локтях, кисти находится на уровне плеч, а спина полностью упираться в кресло. С полусогнутыми руками вы сможете точнее контролировать усилие вращения руля, а также дальше его докурчивать при маневрировании, не перехватывая.

Попробуйте на парковке повернуть руль с выпрямленными руками и убедитесь, на сколько градусов меньше будет оборот, чем с полусогнутыми. Слишком близко по отношению к рулю сидеть тоже ошибочно. Во-первых, в таком положении нарушаются правила, которые были описаны выше. Во-вторых, при резком торможении водитель просто может сломать себе нос об обод руля.

Существует довольно простой метод проверки, правильно ли отрегулирован руль. Когда вы настроили под себя кресло, вытяните вперед руку и положите ее сверху на руль. Если вы касаетесь обода руля запястьем, значит все в порядке. Если нет, значит что-то пошло не так.

В идеале необходимо держать обе руки на руле, но мы понимаем, что получается это далеко не всегда. Но постоянно держите руль той рукой, что ближе к водительской двери — левой на леворульном автомобиле и правой на праворульном. Так одной рукой вы сможете управлять как автомобилем, так и поворотниками.

Источник: 5koleso