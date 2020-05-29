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Раздевается в новом провокационном клипе Билли Айлиш. Видео набрало уже 8 млн просмотров. Смотрите!

16:58 29.05.2020 Фото: Википедия
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Опубликовано видео под названием Not My Responsibility («Не моя ответственность»). В нем Билли медленно снимает с себя балахон, майку и в бюстгальтере погружается в черную воду. При этом тела певицы практически не видно.

Раздевается в новом провокационном клипе Билли Айлиш. Видео набрало уже 8 млн просмотров. Смотрите!
Айлиш говорила, что она намеренно скрывает тело объемной одеждой, чтобы публика не оценивала ее фигуру, а фокусировалась на ее творчестве

На фоне видеоряда Билли говорит:

Некоторые ненавидят мою одежду, другим она нравится. Некоторые стыдят за одежду других. Некоторые стыдят меня. Я чувствую, что вы смотрите. Постоянно. Ваше неодобрение, ваши вздохи облегчения. Если бы я жила вашей реакцией, я бы просто не могла двигаться. Хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи вас провоцируют? А моя грудь, мой живот, мои бедра, тело, с которым я родилась, — не этого ли вы хотели? Если я ношу удобное — я не женственна. Если я раздеваюсь — я плохая. Вы никогда не видели мое тело, но судите меня по нему. Почему?

Это видео уже вызывало резонанс среди любителей творчества Айлиш, когда она показывала его на большом экране. Многие поддержали 18-летнюю певицу тогда и продолжают поддерживать сейчас. «Многим людям необходимо было это услышать», «Ты сильная и смелая!», «Билли, я так рада, что ты есть», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее в интервью Айлиш говорила, что она намеренно скрывает тело объемной одеждой, чтобы публика не оценивала ее фигуру, а фокусировалась на ее творчестве.

Они не могут оценивать меня, потому что ничего не видели. Никто не скажет, что я недостаточно худая или недостаточно толстая, — объяснила Билли.

Источник: popcornnews

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