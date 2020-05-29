Предсказание «русского Нострадамуса»: Возрождение России начнется после 2025 года

Многочисленные пророчества Василия Немчина взбудоражили умы многих людей. Этот человек, якобы служил при дворе великого князя Василия II. Об этом «русском Нострадамусе» стало известно от астролога и историка Павла Глобы.

Немчин предсказывал трудные времена для России

Как и многочисленные пророки и предсказатели Немчин предсказывал трудные времена для России. Так же он говорил о приходе Хромого Гончара (есть и другая трактовка) Великий Гончар. Он должен появиться в самое трудное время для Русского народа и помочь ему преодолеть все тяготы и лишения.

С ним Немчин связывает «новую монархию» и «золотой век» России. Ему суждено «долгое и блаженное правление». Судя по предсказанию, Россия при его правлении не только возродится, но и будет как бы вылеплена заново. Также должно произойти и объединение 15 вождей, которые создадут новую державу. А у нас, как помнится, было 15 республик, входивших в СССР. И полный расцвет России начнется после 2025 года.

Источник: izvmor