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Предсказание «русского Нострадамуса»: Возрождение России начнется после 2025 года

17:00 29.05.2020 Фото: Pixabay
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Многочисленные пророчества Василия Немчина взбудоражили умы многих людей. Этот человек, якобы служил при дворе великого князя Василия II. Об этом «русском Нострадамусе» стало известно от астролога и историка Павла Глобы.

Предсказание русского Нострадамуса: Возрождение России начнется после 2025 года
Немчин предсказывал трудные времена для России

Как и многочисленные пророки и предсказатели Немчин предсказывал трудные времена для России. Так же он говорил о приходе Хромого Гончара (есть и другая трактовка) Великий Гончар. Он должен появиться в самое трудное время для Русского народа и помочь ему преодолеть все тяготы и лишения.

С ним Немчин связывает «новую монархию» и «золотой век» России. Ему суждено «долгое и блаженное правление». Судя по предсказанию, Россия при его правлении не только возродится, но и будет как бы вылеплена заново. Также должно произойти и объединение 15 вождей, которые создадут новую державу. А у нас, как помнится, было 15 республик, входивших в СССР. И полный расцвет России начнется после 2025 года.

Источник: izvmor

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