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Красота / Общество

Как избавиться от жира на животе и добиться стройности

10:54 29.05.2020 Фото: pxhere.com
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Человек, принявший для себя способ похудения за счет уменьшения потребляемых калорий и увеличения физических нагрузок, должен понимать, что он теряет жир, но одновременно с этим и наращивает мышечную массу.

Как избавиться от жира на животе и добиться стройности
Все серьезные вещи следует делать обдуманно и усердно, только в таком случае результат будет виден уже через несколько недель

Избыточный вес является главной проблемой многих людей, от которой они мечтают избавиться. Как правило, жировые отложения концентрируются в районе живота, доставляя дискомфорт и меняя фигуру не в лучшую сторону.

Считается, что убрать из жизни эту проблему практически невозможно, хотя в современном мире для борьбы с жиром придумано множество способов. О том, насколько реально обрести плоский живот и что для этого нужно делать, и пойдет речь.

Как убрать жир с живота быстро и без последствий

Специалисты утверждают, что если «убиваться» в спортзале практически круглосуточно, делая множество упражнений и подходов, направленных на уничтожение жира – вряд ли можно ждать быстрого и положительного результата от таких трудов. Все серьезные вещи следует делать обдуманно и усердно, только в таком случае результат будет виден уже через несколько недель.

Фитнес-тренеры, имеющие представление о правильных диетах, для избавления от лишнего веса и уменьшения объемов тела советуют постепенно увеличивать физические нагрузки, одновременно снижая потребление калорий. Только комбинируя физическую активность и правильное питание, человек способен убрать лишние килограммы. Не лишним будет и считать калории: например, еды должно употребляться на 500 ккал меньше, чем расходуется, чтобы таким образом освобождаться от полкило жира еженедельно. Но количество усвоенных ккал ежедневно должно быть не ниже 1 200 для того, чтобы организм имел возможность нормально функционировать.

Почему нужно измерять окружность талии, а не становиться ежедневно на весы

Если в районе живота скапливается слишком много жира, то таким людям становится тяжело ходить, появляется одышка, поднимается давление и, как правило, нарастают проблемы с сердечно-сосудистой системой, даже может появиться диабет. Но стоит ввести в свою жизнь диету и начать активнее двигаться – и талия становится меньше. Причем те, у кого жировых «запасов» в районе живота больше – потеряют в объемах быстрее.

Человек, принявший для себя способ похудения за счет уменьшения потребляемых калорий и увеличения физических нагрузок, должен понимать, что он теряет жир, но одновременно с этим и наращивает мышечную массу. Поэтому результаты, которые ему покажут весы, его точно не впечатлят. А если часто делать измерения окружности талии, то можно увидеть своими глазами прогресс в этом нелегком процессе.

Какие физические упражнения предпочесть и что такое кроссфит

Лучшим вариантом станут сочетание аэробики и силовых упражнений. В современном мире многие используют для скорейшего похудения систему кроссфит, включающую в себя группу высокоинтенсивных функциональных тренировок, элементы аэробики, тяжелой атлетики, занятий с гирями и других.

На сегодняшний день кроссфит выбирают многие: те, кто работает в охранных подразделениях, полиции, МЧС, занимается профессионально спортом, но есть и щадящие программы, рассчитанные на пожилых людей, детей и женщин, ожидающих ребенка.

Источник: rsute.ru

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