Операция, стоматолог, лечебные процедуры: Лунный календарь здоровья на июнь 2020 года подскажет когда лучше обратиться к доктору

19-20 июня накануне солнечного затмения нельзя оперировать плечи, руки, лёгкие, бронхи. Можно лечить болезни бёдер, печени и жёлчного пузыря

2 июня следует быть осторожнее с бытовыми приборами

Лунный календарь здоровья на июнь 2020 года подскажет, когда лучше обратиться к доктору, укрепить иммунитет, запланировать операцию или поход к стоматологу, заняться спортом. Также Лунный календарь посоветует, когда не следует проводить лечебные процедуры.

1 июня

День хорош для того, чтобы вспомнить предков, передать традиции рода. Не рекомендуется нагрузка на печень и почки, поясницу, мочевой пузырь. Можно лечить зубы, болезни головы и головного мозга, кожные заболевания.

2 июня

Следует быть осторожнее с бытовыми приборами. Уязвимы поясница, почки, поджелудочная железа. Можно записаться к стоматологу.

3 июня

Перед лунным затмением нельзя начинать что-то новое. Уязвимы половые органы и толстый кишечник. Показано лечение шеи, горла, носоглотки, щитовидной железы.

4 июня

Накануне затмения уязвимы репродуктивные органы. Полезны пение, тренировка связок. Можно заниматься профилактикой и лечением эндокринной системы, шеи.

5-6 июня

Эмоционально нужно стараться быть в равновесии, не реагировать на провокации. Полезен контрастный душ. Не рекомендуется лечение дёсен, коленей. Лучше не запускать болезни пищевода.

7-8 июня

В эти дни не рекомендуется лечение костной системы, позвоночника, органов ЖКТ, не стоит посещать стоматолога. Есть опасность переломов. Можно лечить желудок, грудную полость.

9 июня

Нужно быть внимательнее к своему окружению. Противопоказаны операции в области голеней, процедуры с глазами. Благоприятно лечение спины, сердца.

10 июня

День благоприятный для очищения желудка. Уязвимы глаза, лодыжки, голени, стопы, нервная система. Хорошо лечить заболевания сердечно-сосудистой системы, посетить баню, сделать массаж.

11-12 июня

Полезны длительные прогулки. Желательно пролечить зубы, голеностопные суставы. Показано лечение органов ЖКТ, операции на брюшной полости.

13-14 июня

Есть опасность аллергических проявлений. Нужно беречь ступни ног. Благоприятно лечение тонкого кишечника, операции на лице.

15-16 июня

В эти дни хорошо заниматься спортом, силовыми упражнениями. Запрещено лечение горла, щитовидной железы. Уязвимы органы головы и головного мозга, зубы. Благоприятно лечить боли в пояснице.

17 июня

Не стоит тратить энергию на суету. Уязвимы гортань, уши. Хорошо заняться лечением заболеваний прямой кишки и репродуктивных органов.

18 июня

Нежелательны излишние нагрузки на голосовые связки, не рекомендуется пить холодные напитки.

19-20 июня

Накануне солнечного затмения нельзя оперировать плечи, руки, лёгкие, бронхи. Можно лечить болезни бёдер, печени и жёлчного пузыря.

21-22 июня

В эти дни не следует нагружать желудок тяжёлой пищей, проводить любые операции. Рекомендуется лечение позвоночника, коленей, зубов, дёсен, органов дыхания.

23-24 июня

Благоприятно заняться единоборствами. Нельзя нагружать сердце, спину. Рекомендуется профилактика и лечение нервной системы, лодыжек, варикозного расширения вен.

25-26 июня

Нельзя голодать, стоит запастись энергией на весь месяц, отдавать предпочтение лучше молочным продуктам. Следует отказаться от кардиотренировок, силовых нагрузок на спину.

27 июня

Можно лечить ноги, аллергические заболевания, нервную систему. Уязвимы кишечник, рекомендуется придерживаться диеты.

28 июня

Уязвимы почки, поджелудочная железа, поясница. Можно удалять зубы, лечить горло, болезни опорно-двигательного аппарата.

29-30 июня

Не рекомендуется нагрузка на почки, спину. Лучше не употреблять молоко. Показано лечение носоглотки, шеи, позвоночника, кожных заболеваний.

Источник: rsute.ru