Лунный календарь посева и пересадки на выходные 29 — 31 мая: Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль

29 мая 2020 года в 12:00 — 8 лунный день. в этот день растения имеют все шансы приобрести большой импульс, который будет способен помогать им в течение всего месяца. Луна не прекращает свой рост, жизненная сила растений продолжает увеличиваться. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества.

Этот день характеризуется неустойчивой энергетикой. Это промежуточный этап между первой и второй фазой Луны, в следствии этого 8 лунный день считается неблагоприятным для работ в огороде и саду.

Рекомендуется в 8 лунный день: уборка ботвы и листьев;

поливка растений.