Лунный календарь посева и пересадки на выходные 29 — 31 мая: Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль

Характеристики Луны на 29 мая 2020 года
На дату 29.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 41%. Восход Луны в 10:22, а закат в 01:41.
Хронология лунных дней
- 7 лунный день c 08:59 28.05.2020 по 10:22 29.05.2020
- 8 лунный день c 10:22 29.05.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 29 мая 2020
Луна в знаке зодиака Лев (−)
Луна в знаке Лев. неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковиц и клубней;
- сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
- при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- срезка ненужных побегов и формирование кроны;
- заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
- посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
- пересадка растений, имеющих крепкие корни;
- вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
- прививка, заготовка сена, вырубка леса;
- посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
- выпечка.
- овощных: скорционер;
- пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
- полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
- цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
- комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
- полив, подкормки;
- вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.
8 лунный день (−)
29 мая 2020 года в 12:00 — 8 лунный день. в этот день растения имеют все шансы приобрести большой импульс, который будет способен помогать им в течение всего месяца. Луна не прекращает свой рост, жизненная сила растений продолжает увеличиваться. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества.
Этот день характеризуется неустойчивой энергетикой. Это промежуточный этап между первой и второй фазой Луны, в следствии этого 8 лунный день считается неблагоприятным для работ в огороде и саду.
- уборка ботвы и листьев;
- поливка растений.
- укоренение, посадка, пересадка, черенкование овощных, плодовых, бахчевых культур, зелени, ягодных кустарников, земляники и клубники.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (±)
День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.
30 мая 2020 года в 12:00 — 9 лунный день. характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ.
- обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;
- подкормка и прививка растений;
- обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;
- прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян (собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай);
- поливка и подкормка минеральными удобрениями;
- сбор плодов.
- обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.
Первая четверть (+)
Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также «временем урожая».
При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.
Влияние дня недели (±)
День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.
Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.
31 мая 2020 года в 12:00 — 9 лунный день. характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ.
- обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;
- подкормка и прививка растений;
- обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;
- прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян (собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай);
- поливка и подкормка минеральными удобрениями;
- сбор плодов.
- обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (±)
День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.
Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.