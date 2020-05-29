Черная жижа вместо горячей воды бежала из кранов у жителей дома №6 Микрорайона Бердска весь вечер 28 мая. Смотрите видео

Инцидент произошел 28 мая, после запуска котельной «Новой». Ее отключали от газа на сутки. Замдиректора КБУ предположил, что в трубах «отвалилась» ржавчина. Но специалисты могут взять пробы воды.

Ржавая вода побежала из кранов после запуска котельной «Новой»

— Я живу в доме №6 по ул. Микрорайон. С отключением горячей воды на котельной «Новая» (для замены нагревателей), 27 мая, вода пропала. А вот сегодня ее дали. Но вот такую ржавую. Это ужас! Кто ее будет пропускать? У всех же счетчики воды, а это нерентабельно, — написал вечером, 28 мая житель Бердска Виктор.

Мужчина рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он звонил в диспетчерскую службу КБУ, но на телефонные звонки там никто не ответил. Чуть позже он сообщил, что черноты стало меньше.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ Бердска по общим вопросам и строительству Александр Алексеенко, в доме №6 была проблема, но если на сегодняшний день вода не очистилась, коммунальщики могут взять пробу воды.

-Мы мониторим воду в части лаборатории, биологии, загрязнений. Котельную «Новую» вчера разворачивали после отключения газа, могла появиться мутность. Вопрос в лаборатории и замерах, только они могут показать как влияет качество воды на здоровье. Могло мутность появиться, ведь трубы шевелятся. Условно говоря, могла отвалиться ржавчина. Глобально на организм плохо воздействует превышение ПДК — состав воды биологический и химический. Конечно, не приятно, когда вода такая. Если что-то и попало, то это просто сор. Он может раствориться или пропуститься. По Бердску вода хорошая, мутности нет. В этом случае, сскорее всего, механическое воздействие на воду, — рассказал Александр Алексеенко утром, 29 мая.

Замдиректора Комбината бытовых услуг также отметил, что жители дома могут обратиться в диспетчерскую службу КБУ, диспетчер которой зафиксирует обращение и направит группу специалистов на забор воды. К слову сказать, Александр Алексеевич заверил, что диспетчерская КБК работает в круглосуточном режиме.

— Не может такого быть, что диспетчер не ответил. Может диспетчер отошел по своим надобностям, но это не занимает много времени. У нас это мониторится, запись ведется, — заверил Александр Алексеенко.

Автор видео Виктор



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