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Ковид выдохся, заявил доктор Мясников о пандемии в России

11:00 29.05.2020 Фото: drmyasnikov/facebook.com
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Свою позицию доктор аргументировал тем, что у большинства новых выявленных инфицированных болезнь протекает либо без симптомов, либо в лёгкой форме. Однако, подчеркнул врач, это не значит, что ограничительные меры можно снимать — они помогают выиграть время.

Ковид выдохся, заявил доктор Мясников о пандемии в России
Свою позицию доктор аргументировал тем, что у большинства новых выявленных инфицированных болезнь протекает либо без симптомов, либо в лёгкой форме

Волна заболеваемости коронавирусом в России спадает, инфекция уже «не наделает большой беды», если вирус не мутирует, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Свою позицию доктор аргументировал тем, что у большинства новых выявленных инфицированных болезнь протекает либо без симптомов, либо в лёгкой форме. Однако, подчеркнул врач, это не значит, что ограничительные меры можно снимать — они помогают выиграть время.

Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Вопрос: если вирус так или иначе выдыхается, то чего мы с ним боремся карантином и прочим? Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлёт кривой более пологим, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Он добавил, что вирус фильтруется через иммунные силы организма и, борясь с ними, теряет свою «былую мощь». То есть каждый раз, попадая в очередной организм, передаётся следующему носителю немного ослабленным.

Как писал NEWS.ru ранее, мир в будущем столкнется с более серьёзной эпидемией, чем коронавирус. Такое мнение высказал главврач одной из московских больниц Александр Мясников. По словам эксперта, новая эпидемия опять начнётся в Китае. До неё две мутации. Болезнь будут переносить животные. Скорее всего, будет высокая летальность.

Источник: news-ru

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От редакции

Согласны с ним?

Аноним, 29 мая 2020 11:41
Какой же это доктор? Это кремлевский пропагандист в белом халате.

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