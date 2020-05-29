Хороводом и гуськом: Максим Галкин спародировал обсуждение графика прогулок Путиным и Собяниным в Москве

Телеведущий и комик выложил пародию на первых лиц государства и Москвы на своем канале в youtube.

Максим Галкин на своем канале youtube.com выложил пародию на первых лиц государства и Москвы.

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