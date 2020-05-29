Максим Галкин на своем канале youtube.com выложил пародию на первых лиц государства и Москвы.
Хороводом и гуськом: Максим Галкин спародировал обсуждение графика прогулок Путиным и Собяниным в Москве
Телеведущий и комик выложил пародию на первых лиц государства и Москвы на своем канале в youtube.
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От редакции
Прикольно спародировал?
Ольга, 29 мая 2020 11:38
НВР:
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