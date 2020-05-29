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Ребенка 3 лет унесло волнами на 2 км: мама отвернулась на секунды на отдыхе на берегу Обского моря

11:53 29.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда.Бердск
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На 29 мая в Новосибирской области утонули 7 человек, из них 4 детей. Как обстоят дела в нашем городе рассказал государственный инспектор Бердского участка ФКУ «Центр ГИМС» Олег Колобов.

Ребенка 3 лет унесло волнами на 2 км: мама отвернулась на секунды на отдыхе на берегу Обского моря
К поиску ребенка подключились водолазы

Много несчастных случаев в летний период на водоемах происходит с детьми. Родителям важно смотреть за детьми, чтобы купание в море не закончилось трагедией.

— Сейчас родители жарят шашлыки,употребляют спиртные напитки,отдыхают и забывают про своих детей. Будьте бдительны. Смотрите за ними в оба. Вчера, 28 мая, мамочка с трехлетним ребенком отдыхала на берегу. Сказала, что отвернулась буквально на 3 секунды. Вызвали водолазов. Слава Богу все обошлось. Ребенка нашли в двух километрах от этого места,- рассказал государственный инспектор Бердского участка ФКУ «Центр ГИМС» Олег Колобов на пресс-подходе 29 мая.

На 29 мая в Новосибирской области утонули 7 человек, из них 4 детей.

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От редакции

Вы присматриваете за детьми во время купания в море?

Аноним, 29 мая 2020 12:21
так ребенок жив???

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