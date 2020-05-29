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Убежал на 2 км от отвернувшейся мамы 3-летний ребенок на берегу водоема в Новосибирской области. Малыша искали спасатели

22:53 29.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда.Бердск
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На 29 мая в Новосибирской области утонули 7 человек, из них 4 детей. Как обстоят дела в нашем городе рассказал государственный инспектор Бердского участка ФКУ «Центр ГИМС» Олег Колобов.

Убежал на 2 км от отвернувшейся мамы 3 летний ребенок на берегу водоема в Новосибирской области. Малыша искали спасатели
К поиску ребенка подключились водолазы

Много несчастных случаев в летний период на водоемах происходит с детьми. Родителям важно смотреть за детьми, чтобы купание в море не закончилось трагедией.

— Сейчас родители жарят шашлыки,употребляют спиртные напитки,отдыхают и забывают про своих детей. Будьте бдительны. Смотрите за ними в оба. Вчера, 28 мая, мамочка с трехлетним ребенком отдыхала на берегу водоема в Болотнинском районе Новосибирской области. Сказала, что отвернулась буквально на 3 секунды. Вызвали водолазов. Слава Богу все обошлось. Ребенка нашли в двух километрах от этого места,- рассказал государственный инспектор Бердского участка ФКУ «Центр ГИМС» Олег Колобов на пресс-подходе 29 мая.

На 29 мая в Новосибирской области утонули 7 человек, из них 4 детей.

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От редакции

Вы присматриваете за детьми во время купания в море?

Ириска, 29 мая 2020 12:01
Когда отдыхаешь с детьми, надо следить за детьми, что за мама
Аноним, 29 мая 2020 12:47
Следить надо.Надо еще и воспитывать.Воспитывать значит-общаться, через голову,чтобы ребенок с детства понимал что можно и нельзя.Не методом запугивания.Ребенок- это не мягкая игрушка.Посмотрите передачу в мире животных,все увидите.
Аноним, 29 мая 2020 12:18
НВР:
Присматриваю, если не в хлам.
Аноним, 29 мая 2020 12:21
так ребенок жив???
Аноним, 29 мая 2020 12:49
Слава Богу все обошлось. Ребенка нашли в двух километрах от этого места,- рассказал государственный инспектор Бердского участка ФКУ «Центр ГИМС» Олег Колобов на пресс-подходе 29 мая.

Читайте.
Аноним, 29 мая 2020 12:25
Эти мамаши сидят в телефоне! Лишать их материнских прав !Что пережил этот ребенок, какой страх, это кошмар!Такую мамашу .......мало!!!!
Аноним, 29 мая 2020 13:30
НВР: конечно. Смотрю в оба
Аноним, 29 мая 2020 15:08
НВР:
Только на его и смотрю.

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