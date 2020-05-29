Убежал на 2 км от отвернувшейся мамы 3-летний ребенок на берегу водоема в Новосибирской области. Малыша искали спасатели

Много несчастных случаев в летний период на водоемах происходит с детьми. Родителям важно смотреть за детьми, чтобы купание в море не закончилось трагедией.
— Сейчас родители жарят шашлыки,употребляют спиртные напитки,отдыхают и забывают про своих детей. Будьте бдительны. Смотрите за ними в оба. Вчера, 28 мая, мамочка с трехлетним ребенком отдыхала на берегу водоема в Болотнинском районе Новосибирской области. Сказала, что отвернулась буквально на 3 секунды. Вызвали водолазов. Слава Богу все обошлось. Ребенка нашли в двух километрах от этого места,- рассказал государственный инспектор Бердского участка ФКУ «Центр ГИМС» Олег Колобов на пресс-подходе 29 мая.
На 29 мая в Новосибирской области утонули 7 человек, из них 4 детей.
Присматриваю, если не в хлам.
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Только на его и смотрю.