Убежал на 2 км от отвернувшейся мамы 3-летний ребенок на берегу водоема в Новосибирской области. Малыша искали спасатели

На 29 мая в Новосибирской области утонули 7 человек, из них 4 детей. Как обстоят дела в нашем городе рассказал государственный инспектор Бердского участка ФКУ «Центр ГИМС» Олег Колобов.

К поиску ребенка подключились водолазы

Много несчастных случаев в летний период на водоемах происходит с детьми. Родителям важно смотреть за детьми, чтобы купание в море не закончилось трагедией.

— Сейчас родители жарят шашлыки,употребляют спиртные напитки,отдыхают и забывают про своих детей. Будьте бдительны. Смотрите за ними в оба. Вчера, 28 мая, мамочка с трехлетним ребенком отдыхала на берегу водоема в Болотнинском районе Новосибирской области. Сказала, что отвернулась буквально на 3 секунды. Вызвали водолазов. Слава Богу все обошлось. Ребенка нашли в двух километрах от этого места,- рассказал государственный инспектор Бердского участка ФКУ «Центр ГИМС» Олег Колобов на пресс-подходе 29 мая.

На 29 мая в Новосибирской области утонули 7 человек, из них 4 детей.