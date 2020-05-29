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Солнце за 15 минут убивает коронавирус

11:35 29.05.2020 Фото: pxhere.com
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В настоящем исследовании представлены первые доказательства того, что солнечный свет может быстро инактивировать SARS-CoV-2 на поверхностях, что позволяет предположить, что стойкость и последующий риск воздействия могут значительно различаться в помещениях и на открытом воздухе. 

Солнце за 15 минут убивает коронавирус
SARS-CoV-2 устойчив на поверхностях в течение длительных периодов в условиях помещения
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Солнце за 15 минут убивает коронавирус

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Имитация солнечного света быстро инактивирует SARS-CoV-2 на поверхности

Предыдущие исследования показали, что SARS-CoV-2 устойчив на поверхностях в течение длительных периодов в условиях помещения. В настоящем исследовании смоделированный солнечный свет быстро инактивировал SARS-CoV-2, суспендированный в имитируемой слюне или культуральной среде и высушенный на купонах из нержавеющей стали. Девяносто процентов инфекционного вируса инактивировалось каждые 6,8 минуты в смоделированной слюне и каждые 14,3 минуты в культуральной среде при воздействии имитируемого солнечного света, характерного для летнего солнцестояния при 40 o.N широты на уровне моря в ясный день. Значительная инактивация также происходила, хотя и медленнее, при более низких уровнях искусственного солнечного света. В настоящем исследовании представлены первые доказательства того, что солнечный свет может быстро инактивировать SARS-CoV-2 на поверхностях, что позволяет предположить, что стойкость и последующий риск воздействия могут значительно различаться в помещениях и на открытом воздухе. Кроме того, эти данные указывают на то, что естественный солнечный свет может быть эффективным в качестве дезинфицирующего средства для загрязненных непористых материалов.

Источник: The Journal of Infectious Deseases


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