29.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Как правильно располагать иконы в доме? Где должен быть красный угол?

11:07 29.05.2020 Фото: wikipedia.org
0

Если есть дети, то в детской комнате также стоит разместить иконы. Ребенок, который видит образ с самого раннего детства может приучится к молитве и находится под защитой. В изголовье кроватки можно поместить икону.

Как правильно располагать иконы в доме? Где должен быть красный угол?
Запрещено ставить возле икон библейские картины, ведь через иконы люди общаются с Богом и святыми
Сюжет: Православные обряды
Как правильно располагать иконы в доме? Где должен быть красный угол?

Как правильно располагать иконы в доме? Где должен быть красный угол?Народные приметы и заговоры на 29 мая день Федора Житника и преподобного Ефрема ПерекомскогоЕщё 110 новостей

Дом православного человека нельзя представить без икон. Но, не нужно скупать все иконы, которые понравились, особенно тем, кто не располагает нужным пространством. Икон должно быть достаточно, но не перебарщивать с ними.

Если человек верующий и чтит церковные традиции, то он обязательно должен молиться к востоку. Поэтому иконы, следует поставить на восточной стороне жилища. Иконостас также нужно разместить на востоке.

Многие святые образы можно ставить на стол, полочки и разрешается размещать на стенах. Если есть возможность нужно поместить святые образы в киоты. Около икон можно ставить церковные свечи, лампадки, молитвенники. Все то, что может помочь в молитве. Запрещено ставить статуэтки, все возможные плакаты, картины.

Запрещено ставить возле икон библейские картины, ведь через иконы люди общаются с Богом и святыми. А перед картинами молиться нельзя. Если человек располагает пространством, то стоит убрать иконы подальше от техники. Но, бывает и так, что ноутбук есть «кормильцем» в семье, тогда можно образ святого расположить рядом.

В современных жилищах чаще всего трудно разместить иконы на восточную сторону. Поэтому многие люди вешают или ставят иконы туда, где им удобно перед ними молиться. В прихожей можно повесить икону над дверью. Таким образом можно защитить дом и домочадцев. Чаще всего – это иконы Богородицы.

В спальне человек проводит большое количество времени. Начинает и заканчивает день в ней, поэтому в комнате можно повесить иконы Петра и Февронии Муромских. Эти святые – покровители христианской семьи.

Если есть дети, то в детской комнате также стоит разместить иконы. Ребенок, который видит образ с самого раннего детства может приучится к молитве и находится под защитой. В изголовье кроватки можно поместить икону.

 Источник: rsute.ru
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как в вашем доме хранятся иконы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАлла Дробинская: У ковидного изолятора отдельный приемный покой и отдельный вход на Пушкина №172 Бердска. Вирус не разносится!
12:16 29-05-2020
Алла Дробинская: У ковидного изолятора отдельный приемный покой и отдельный вход на Пушкина №172 Бердска. Вирус не разносится!
Как определить наличие тромбов самостоятельно: Причины появления и профилактика тромбозов
12:00 29-05-2020
Как определить наличие тромбов самостоятельно: Причины появления и профилактика тромбозов
Связал, насиловал, душил, а потом застрелил: спустя 50 лет раскрыли жестокое убийство в США. Когда насильник умер
12:00 29-05-2020
Связал, насиловал, душил, а потом застрелил: спустя 50 лет раскрыли жестокое убийство в США. Когда насильник умер
"Помню все, что случилось, по сей день": Стаса Костюшкина из группы "Чай вдвоём" изнасиловали в 8 лет
11:53 29-05-2020
БердскРебенка 3 лет унесло волнами на 2 км: мама отвернулась на секунды на отдыхе на берегу Обского моря
11:53 29-05-2020
Ребенка 3 лет унесло волнами на 2 км: мама отвернулась на секунды на отдыхе на берегу Обского моря
Нет технологий для дистанционной организации сдачи ЕГЭ в России
11:47 29-05-2020
Нет технологий для дистанционной организации сдачи ЕГЭ в России
Изменить правила увольнения в пандемию хочет Минтруд
11:45 29-05-2020
Изменить правила увольнения в пандемию хочет Минтруд
Спустя 50 лет раскрыли страшное убийство с изнасилованием с помощью генетической генеалогии в США
11:42 29-05-2020
Спустя 50 лет раскрыли страшное убийство с изнасилованием с помощью генетической генеалогии в США
Солнце за 15 минут убивает коронавирус
11:35 29-05-2020
Солнце за 15 минут убивает коронавирус
Хороводом и гуськом: Максим Галкин спародировал обсуждение графика прогулок Путиным и Собяниным в Москве 1
11:30 29-05-2020
Хороводом и гуськом: Максим Галкин спародировал обсуждение графика прогулок Путиным и Собяниным в Москве