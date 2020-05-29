Как правильно располагать иконы в доме? Где должен быть красный угол?

Если есть дети, то в детской комнате также стоит разместить иконы. Ребенок, который видит образ с самого раннего детства может приучится к молитве и находится под защитой. В изголовье кроватки можно поместить икону.

Запрещено ставить возле икон библейские картины, ведь через иконы люди общаются с Богом и святыми

Дом православного человека нельзя представить без икон. Но, не нужно скупать все иконы, которые понравились, особенно тем, кто не располагает нужным пространством. Икон должно быть достаточно, но не перебарщивать с ними.

Если человек верующий и чтит церковные традиции, то он обязательно должен молиться к востоку. Поэтому иконы, следует поставить на восточной стороне жилища. Иконостас также нужно разместить на востоке.

Многие святые образы можно ставить на стол, полочки и разрешается размещать на стенах. Если есть возможность нужно поместить святые образы в киоты. Около икон можно ставить церковные свечи, лампадки, молитвенники. Все то, что может помочь в молитве. Запрещено ставить статуэтки, все возможные плакаты, картины.

Запрещено ставить возле икон библейские картины, ведь через иконы люди общаются с Богом и святыми. А перед картинами молиться нельзя. Если человек располагает пространством, то стоит убрать иконы подальше от техники. Но, бывает и так, что ноутбук есть «кормильцем» в семье, тогда можно образ святого расположить рядом.

В современных жилищах чаще всего трудно разместить иконы на восточную сторону. Поэтому многие люди вешают или ставят иконы туда, где им удобно перед ними молиться. В прихожей можно повесить икону над дверью. Таким образом можно защитить дом и домочадцев. Чаще всего – это иконы Богородицы.

В спальне человек проводит большое количество времени. Начинает и заканчивает день в ней, поэтому в комнате можно повесить иконы Петра и Февронии Муромских. Эти святые – покровители христианской семьи.

Если есть дети, то в детской комнате также стоит разместить иконы. Ребенок, который видит образ с самого раннего детства может приучится к молитве и находится под защитой. В изголовье кроватки можно поместить икону.