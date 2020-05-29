На улице Красноармейской в Бердске во время ремонта дороги украли «кирпич»

Происшествие случилось минувшей ночью. Сообщил о нём Вусал Джабраилов, представитель новосибирской компании «Доржилстрой», производящей дорожный ремонт на улице Красноармейская.
Происшествие случилось минувшей ночью. Сообщил о нём Вусал Джабраилов, представитель новосибирской компании «Доржилстрой», производящей дорожный ремонт на улице Красноармейская.
Вчера, 28 мая, был третий день развернувшихся вокруг непосредственно Красноармейской и её пересечения с Павлова дорожных работ. В соответствии с существующим реестром ямочного ремонта, новосибирская компания «Доржилстрой», выигравшая тендер, должна исполнить работы по судебному решению. Но «из-за чего» и «почему», теперь это абсолютно не важно. Отрадно то, что долгожданный ремонт дорожного полотна самой «убитой» в Бердске дороги в принципе начался.
За вчерашний день новосибирцы поработали на ура и несмотря на некоторые нестыковки с властями города сделали немало. Сначала они «пробороздили», в хорошем смысле слова, дорогу от Красной Сибири до Красноармейской дорожной фрезой. Вечером в бой с бездорожьем вступил асфальтоукладчик, а в 22 часа, чтобы не перекрывать транспортное движение одного из самых напряжённых участков днём, принялись асфальтировать «карты», нарезанные загодя непосредственно на Красноармейской — от Павлова до Гагарина.
По окончании ночных работ «ложкой дёгтя», как стало известно «Свидетелю» из уст одного из их производителей, вместо благодарности бердчан за проделанную работу стал факт исчезновения неизвестно куда дорожного знака, который необходим для ограничения движения ТС при проведении дорожных работ.
— Ночью во время проведения ямочной работы на Красноармейской мы перекрыли заезд на Красноармейскую со стороны Рогачева. Поставили знак «кирпич», — пишет в посте в группе АвтоБердск ВКонтакте Вусал Джабраилов. — И не поверите, после окончания работы, когда собирали все знаки, этот знак мы не обнаружили. Его просто спёрли.
Кому понадобился дорожный знак, представителю бригады дорожников из компании «Доржилстрой» неизвестно.
— Для чего, зачем. Разве не стыдно должно быть? — пишет Вусал в соцсетях.
— А действительно, дорогие бердчане, вам не стыдно?