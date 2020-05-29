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Образование / Общество

Нет технологий для дистанционной организации сдачи ЕГЭ в России

11:47 29.05.2020 Фото: pxhere.com
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Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.

Нет технологий для дистанционной организации сдачи ЕГЭ в России

29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ

Технологии для организации сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате на данный момент отсутствуют. Об этом заявил в четверг начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Отсутствует на сегодняшний день технология, которая позволяла бы в дистанционном режиме проводить такой же объективный экзамен в одинаковых для всех условиях. К сожалению, это невозможно», — сказал Круглинский.

Он добавил, что для тех, кто не сможет сдать экзамен в основной период, предусмотрены даты в августе.

«Что касается ребят, которые в период сдачи экзамена будут болеть, то специально для этого в расписании этого года предусмотрен дополнительный период в августе, который предполагает четыре экзаменационных дня как раз на тот случай, если кто-то заболеет. Можно будет сдать экзамен и успеть подать документы в вуз в этом году», — сообщил он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.

Источник: ТАСС

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