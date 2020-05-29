Спустя 50 лет раскрыли страшное убийство с изнасилованием с помощью генетической генеалогии в США

«На основании доказательств и анализа ДНК, полученных в ходе этого расследования, если бы он был жив сегодня, Пол Мартин был бы обвинен и привлечен к ответственности районной прокуратурой за убийство Бетти Джонс», — заявили следователи.

Это не первый холодный случай, который исследователи из Колорадо решили с помощью генетической генеалогии

Следователи в округе Боулдер говорят, что изнасилование и убийство 23-летней Бетти Ли Джонс в 1970 году было раскрыто с использованием генетической генеалогии.

Мать двоих новобрачных была найдена двумя работниками CDOT в стороне от набережной на шоссе 128, недалеко от линии округа Боулдер / округ Джефферсон. Она была связана, подверглась сексуальному насилию, задушена и расстреляна.

Г-жу Джонс в последний раз видели живой 8 марта 1970 года на улице перед домом в Денвере, которую она делила со своим мужем, которого девять дней занимал Роберт Рэй Джонс. После нескольких дней споров, следователи говорят, что Роберт Джонс уехал в своей машине, а г-жа Джонс повесила машину на улице. Она села в синий седан, который в последний раз видели на югской улице.

В 2006 году дело было возобновлено, и доказательства, полученные от тела Джонса, были переданы в Колорадское бюро расследований (CBI). Профиль мужской ДНК был разработан, но профиль подозреваемого не был в национальной базе данных Объединенной системы индекса ДНК.

В 2019 году подозрительная ДНК была передана в частную лабораторию Bode Technologies, где был разработан профиль. Команда ФБР по судебной генетической генеалогии была завербована и помогла разработать семейное древо. Поколение подозреваемого в этом генеалогическом древе было идентифицировано и более полно разработано. Все потомки были идентифицированы и уничтожены, кроме одной дочери.

CBI, также работающий над судебно-медицинской генеалогией, опознал женщину, ее мужа и двух ее сыновей, которым на момент убийства было бы за двадцать, и которые в то время жили в Денвере. Один сын все еще жил, и были получены мазки ДНК. Он рассказал следователям об отчужденном третьем брате Павле.

Пропавший брат, которого звали Пол Лерой Мартин, скончался в июне 2019 года и был похоронен на Национальном кладбище в Форт-Логане. Мартин был эксгумирован, и биологический образец был отправлен в лабораторию CBI.

24 апреля 2020 года биологическое подразделение судебно-медицинской экспертизы CBI уведомило офис шерифа округа Боулдер о том, что образец, взятый из тела Бетти Джонс и Пола Мартина, совпадает.

У Мартина нет никакой известной связи с Бетти Ли Джонс, и имя не было ни в одном из оригинальных отчетов или в примечаниях оригинальных офицеров. Однако, по словам его брата, Мартин действительно водил синий седан Plymouth Fury.

Подозреваемый, опознанный как Пол Л. Мартин, умер в 2019 году.

«На основании доказательств и анализа ДНК, полученных в ходе этого расследования, если бы он был жив сегодня, Пол Мартин был бы обвинен и привлечен к ответственности районной прокуратурой за убийство Бетти Джонс», — заявили следователи.

Это не первый холодный случай, который исследователи из Колорадо решили с помощью генетической генеалогии. В прошлом месяце следователи раскрыли убийство Пегги Бек в 1963 году, назвав ее убийцу Джеймсом Рэймондом Тейлором. А в прошлом году офис шерифа округа Дуглас объявил, что подозреваемое в убийстве Хелен Прушински в 1980 году было установлено с использованием генетической генеалогии.

Источник: CBS Denver