Как определить наличие тромбов самостоятельно: Причины появления и профилактика тромбозов

Тромб может возникнуть в любом органе человека

Узнать, есть ли тромб в организме, самостоятельно невозможно. Существуют определенные признаки, но они могут сигнализировать и о других заболеваниях. Только врачебная диагностика может подтвердить наличие тромбов.

Механизм тромбообразования

В последние годы, по мнению медиков, на треть увеличилось количество случаев тромбоза в развитых странах, включая и Россию. Более половины всех случаев составляет венозный тромбоз.

Человеческий организм – совершенный механизм. Каждой молекуле, каждому органу предназначена в нем своя роль. Тромбоциты, находящиеся в крови, служат для того, чтобы в случае нарушения целостности определенного кровеносного сосуда остановить потерю крови. Они склеиваются и образуют сгустки, закрывающие место повреждения.

Когда в организме человека под влиянием определенных факторов происходит сбой, тромбоциты начинают образовывать сгустки в целых сосудах. Это мешает продвижению крови, органы недополучают кислород. Сгустки могут самостоятельно рассасываться, но иногда они скапливаются в одном месте, закупоривая сосуды и провоцируя тяжелейшие заболевания, даже летальный исход.

Причины появления тромбов

Скопления тромбоцитов, именуемые тромбом, могут быть подвижными и статичными. Тромб может полностью опоясывать сосуд, а может прикрепляться к одной его стенке. Иногда он располагается в центре сосуда, заставляя кровь обтекать себя.

Причиной появления тромбов могут быть:

гиподинамия;

стрессы;

атеросклероз;

онкология (химиотерапия);

прием некоторых медицинских препаратов (противозачаточные, гормоны);

курение;

болезни свертываемости крови;

наследственность;

инфекционные заболевания;

алкоголизм;

слишком густая кровь;

ожирение;

варикозное расширение;

неправильное питание;

пожилой возраст;

сахарный диабет;

хирургическое вмешательство.

Симптомы наличия тромбов в органах

Тромб может возникнуть в любом органе человека. Очень часто наличие тромбов проходит бессимптомно в организме в целом, но тромб в том или ином органе может давать о себе знать. Например, тромб, обосновавшийся в мозге, может вызывать у человека обмороки, головокружение, а также головные боли.

Тромб в сердце вызывает:

одышку;

боли в груди;

онемение рук;

аритмию;

гипотонию;

ишемическую болезнь.

Когда в нижних конечностях возникают отеки, кожа приобретает синюшный оттенок, а в некоторых местах появляются кровоподтеки, значит, в ногах появились тромбы.

Однако самостоятельно нельзя ставить себе диагноз – тромбоз. Это должен сделать только врач, проведя необходимые исследования.

Очень неприятным моментом является отрыв тромба. Это неизбежно приводит к инсульту, инфаркту, легочной эмболии или отказу одного из органов. В таком случае необходима срочная медицинская помощь. Минутное промедление может обернуться летальным исходом или инвалидностью.

Профилактика тромбоза

Профилактикой возникновения тромбоза является правильный образ жизни. Обязательные условия – отказ от вредных привычек, занятия спортом, правильное питание, своевременное лечение хронических заболеваний.

Очень важно употреблять в достаточном количестве (2 литра в сутки) чистую воду.

Физические упражнения разжижают и разгоняют кровь, предотвращая ее застой. Нужно гулять на свежем воздухе, делать утреннюю гимнастику, посвящать физическим упражнениям не менее тридцати минут в день.

Также следует носить почаще свободную одежду, предотвращая травмы капилляров. По рекомендации врачей принимать медикаменты, разжижающие кровь, и витамины.

Когда врач диагностировал наличие тромбов, их можно растворить тромболитиками, антиагрегантами или антикоагулянтами. Это медикаментозный способ. Иногда врачи назначают дополнительно лечение пиявками (герудотерапию).

Когда болезнь запущена, показано хирургическое вмешательство. Однако и здесь существует безопасная новая технология – радиоволновая хирургия.

Имеются хорошие народные методы борьбы с тромбами. Об их применении обязательно нужно посоветоваться с доктором. Народные целители предлагают настойки, ванночки, настои из:

боярышника;

пиона;

цветов липы;

конского каштана;

софоры японской;

укропа;

березовых почек;

шиповника.

В целях профилактики в ежедневный рацион следует включать ягоды, зеленые яблоки, зеленые овощи и фрукты, калину, зелень, смородину, облепиху, малину. Также хорошо разжижает кровь чеснок, лук, лосось, имбирь, рыба и рыбий жир, оливковое масло.

Источник: rsute.ru