«Помню все, что случилось, по сей день»: Стаса Костюшкина из группы «Чай вдвоём» изнасиловали в 8 лет

Экс-участник группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин рассказал, что подвергся изнасилованию, когда ему было восемь лет.

По словам артиста, он рассказал об этой истории, потому что очень боится за своих детей Российский певец, экс-участник группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин рассказал, что подвергся изнасилованию, когда ему было восемь лет. Об этом он заявил в шоу «Алёна, блин!», видеозапись которого была опубликована на канале Super на «Ютубе».

По словам артиста, он рассказал об этой истории, потому что очень боится за своих детей. Костюшкин сообщил, что он учился во втором классе, часто играл с друзьями в поле, которое находилось недалеко от завода. Увидев однажды, как к ним приближается взрослый парень, маленький Стас сразу убежал в палисадник.

— Это то время, когда если кто-то взрослый к тебе подходит, то это очень плохо, — отметил Костюшкин.

Сейчас мужчину ищут правоохранители.

Он рассказал, что мужчина, увидев, как паренёк убегает, попросил передать родителям четырёх его друзей, где он их закопает. После этих слов Костюшкин решил вернуться, опасаясь, что насильник убьёт других мальчиков.