Отказал в 10 000 руб. от Путина на дочь 16 лет ПФР из Бердска: маме в суде поможет депутат Госдумы от ЛДПР

Евгений Шаблинский и юрист ЛДПР изучили постановление правительства о поддержке семей в коронавирус. И пришли к выводу, что у заявителя имеются все условия для получения данной выплаты. Прокуратура истребовала документы у ПФР.

Одной дочери Маргариты отказали в выплате 10 000 рублей

Большой резонанс приобрела история многодетной мамы Маргариты из Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отделение ПФР Бердска отказало женщине в выплате в 10 000 рублей от Путина на 16-летнюю дочь. Напомним, 11 мая Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Указ президента гласит:

Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижении ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

На портале Госуслуг указано, что семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка. Для этого необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке.

Отказом в выплате денег от Путина на ребенка заинтересовался прокурор Бердска Роман Сивак, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

27 мая Маргарита встретилась с помощником депутата государственной думы Дмитрия Савельева от партии ЛДПР Евгением Шаблинским.

— Мы с юристом изучали постановление правительства РФ от 09.04.2020 N 474 (ред. от 11.05.2020) «Об утверждении Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» президента по самым последним изменениям. И пришли к выводу, что у заявителя имеются все условия для получения данной выплаты. Вместе с тем, ей было устно отказано, мол, дочь не подходит по возрасту. Письменный ответ не вручался, как если бы она даже не обращалась за такой выплатой. Маргариту направили за получением письменного ответа, который содержал бы правовые основания отказа. Мы попробуем оспорить это решение. Конечно, мы будем до конца стараться ей помогать в меру наших сил. За родителей мы всегда заступаемся, — резюмировал Евгений Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 мая.

Стоит отметить, что в ходе проверки прокуратура Бердска оценит действия должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о выплатах, установленных Указом Президента Российской Федерации, принятым 11 мая 2020 года с целью оказания дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

— Мы инициируем проверки по публикациям СМИ, если какие-то моменты требуют дополнительной проверки, помимо работы журналиста. Это социально значимая тема для очень многих людей. С учетом общественного резонанса мною было принято решение о прокурорской проверке, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак 27 мая.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 мая, в отделении ПФР Бердска, прокуратура города уже запросила сведения об отказе Маргарите в выплате 10 000 рублей.

Жительница Бердска Маргарита надеется, что прокурорская проверка поможет разобраться миллионам российских семей с детьми до 16 лет, имеют ли они права на выплату от президента России из-за коронавируса в 10 000 рублей.

— Мы тут все в Бердске, да и по всей России, попали. Обрадовались мы, что по указу президента наши детки попадают под единовременную выплату. Эти деньги бы сейчас не помешали — из-за дистанционного обучения пришлось покупать компьютеры. Попала я в пенсионный фонд с трудом. Подала заявление на обоих ребятишек, они обе у меня рождены в 2004 году. Только одна в марте, а другая в декабре. На следующий день мне сообщили, что один ребенок «вылетел», потому что родилась дочка в марте, а не в мае, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Маргарита сегодня, 26 мая.

Мама дочерей удивилась подобному заявлению, ведь она, как и все россияне, слышала, что говорил Путин: выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, но при условии достижения ребенком возраста 16 лет.

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