«Избивает мать за измены»: Лишить родительских прав и забрать малышку из семьи золовки хочет жительница Искитима

Откровенный пост написала в соцсетях искитимка. Она хочет лучшей жизни для своей племянницы. Однако пользователи соцсетей считают, что родную мать никто не заменит какая бы она ни была. В отделе опеки и попечительства много критериев по отбору кандидатов на роль опекуна.

Женщина хочет дать малышке лучшую жизнь

Написала откровенный пост вчера, 28 мая, в группе «Подслушано Искитим» соцсети «Вконтакте» жительница Искитима. Она попросила совета у пользователей сообщества, что можно сделать, чтобы забрать маленькую племянницу из семьи родственников. Женщина отметила, что сами родители не хотят отказываться от ребёнка.

— Подала заявление в опеку на сестру мужа. Есть возможность забрать малышку к себе, обеспечить ей хорошее развитие и будущее. Живут в ужасной квартире — обои все содраны, в ванной нет пола, сама ванная и унитаз ржавые, старая мебель, крысы и тараканы, детские деньги тратят на собственные нужды и прихоти. В детский сад малышку не водят, но сами тоже её ничему не учат. Девочке больше двух лет, она говорит несколько слов, в основном молчит, иногда издаёт какие-то звуки, не умеет пользоваться горшком, не знает стишков, весь день смотрит телевизор, пугается музыкальных игрушек, пошла в полтора года. И то после долгих разговоров с мамочкой и массажа, на который мы же и дали денег.

Отец семейства зарабатывает копейки, очень жадный и алчный. Говорит всем, что от ребёнка отказался ещё до её рождения. Избивает мать девочки за периодические измены. Называет их иждивенками. Выпивает, но не часто и не до чёртиков.

Продукты, книжки, развивающие игрушки приносят иногда друзья семьи. Их тоже омрачает все это. После прихода опеки и наших уговоров они поклеили обои в детской, купили ребёнку велосипед и пластилин с красками. Мать уверяет, что с девочкой все в порядке, она не нуждается во врачах и коррекции развития, — написала анонимная жительница Искитима.

Мнения пользователей соцсети разделились: одни поддержали женщину, а другие осудили. Так, Валерия написала о сожалении, что именно такой слой общества размножается:

— Опека сейчас закрывает глаза на таких недородителей, пугая их только. Если вы уверены в своём решении и сможете воспитать девочку правильно, то конечно забирайте её.

— Может, не так все плохо как вы описываете. Просто есть дети и в благополучной семье в 3 года только на горшок ходить, да и говорить тоже могут начать поздно. С матерью все равно будет лучше, чем в детском доме. Как вы можете забрать ребёнка если он не ваш, — написала Юлия.

— Почему вы лезете в чужую семью. Может малышка очень любит своих родителей и для неё будет травмой если вы её заберёте. Вы об этом подумали? Дети не думают об удобствах и благополучии. Им родная мама «любая» нужна и любима. А вы со своим благополучием лезете. Займитесь своими детьми, — написала Алина.

— Какая бы ни была мама, она родная. Вы просто не знаете, как воспитывать ребёнка под опекой. А я знаю. Моей девочке 15 лет, она из Искитима. Мне сейчас она говорит, пусть бы моя мама пила, но только бы была жива. Мы никогда им не будем родными. Детям нужна мама, — написала Лютция.

— Как раз опека не закрывает глаза! Просто мало кто обращается. Все отмалчиваются. Делают вид, что их не касается. Если вы настроены решительно, то всё получится. По крайней мере, ребенка могут временно забрать из семьи, дав шанс матери исправить ситуацию, — посоветовала Ольга.

Как рассказали сайту «Весь Искитим» в отделе опеки и попечительства Искитима,опека бывает разная, в зависимости от каждого конкретного случая. Однако весь процесс опекунства регламентируют ФЗ №48 РФ и постановление РФ № 423.

— Опека бывает разной — по заявлению родителей или в случае. Когда ребенок остался без попечения родителей в случае их смерти и лишения родительских прав. Есть понятие и приемной семьи. Если у жителя города есть информация о неблагополучной семье, то о такой семье нужно сообщать нам, предоставив максимальную информацию о ситуации в семье. При этом заявителю необходимо указать свои персональные данные — имя, фамилию, отчество, номер телефона. Мы выезжаем на место. Если информация подтверждается, то мы работаем с этой семьей. Ставим ее на учет и передаем в комплексный центр социального обслуживания населения Искитима. Ведется работа по налаживанию обстановки в семье. Но если ситуация не меняется в семье, то отдел опеки выходит с иском в суд на лишение родительских прав, — рассказала специалист отдела опеки сегодня, 29 мая.

Только после судебного решения ребенка можно передать под опеку или попечительство другим людям. При этом близкие родственники — родные братья, родные сестры, бабушки и дедушки, могут взять ребенка без прохождения курсов подготовки. если же это дальний родственник или посторонний человек, то он проходит обучение.

— Ситуации бывают индивидуальные. Например, сосед точно знает, что с ребенком плохо обращаются, и после того, как родителей уже лишили родительских прав, то он может пройти обучение и взять ребенка под опеку. Но кроме этого, каждый будущий опекун проверяется по обширному списку критерий — отсутствие судимости, свое жилье, стабильная зарплата, состояние здоровья, Это закон, — подчеркнули в отделе опеки и попечительства Искитима.

Источник: сайт «Весь Искитим»