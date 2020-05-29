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По чеку нашли мать-детоубийцу в Хакасии. Она выбросила своего новорожденного в реку Енисей в пакете после покупок

16:33 29.05.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий было проверено порядка 60 женщин, состоящих на учете по беременности со сроком родов приблизительно в период обнаружения тела новорожденного ребенка. Настоящая мать категорически отрицала свою вину.

По чеку нашли мать детоубийцу в Хакасии. Она выбросила своего новорожденного в реку Енисей в пакете после покупок
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего

В производстве следственного отдела по Минусинскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное 23 марта 2020 года по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в протоке реки Енисей (ст. 106 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было проверено порядка 60 женщин, состоящих на учете по беременности со сроком родов приблизительно в период обнаружения тела новорожденного ребенка. В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ребенка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Источник: krk.sledcom.ru

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