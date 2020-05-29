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Разыскивает подрядчика-банкрота за ржавые «могильные» оградки на ул. Красная Сибирь власть Бердска

22:30 29.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Подрядчик некачественно сделал работу. Управление ЖКХ подали в суд на него и выиграли. Только не могут найти.

Разыскивает подрядчика банкрота за ржавые могильные оградки на ул. Красная Сибирь власть Бердска
Ржавеют «могильные» оградки в Бердске

Статья: Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска вызвала общественный резонанс у читателей «Курьер.Среда.Бердск». Читателей интересует, какова дальнейшая судьба»могильных» оградок по улице Красная Сибирь.

— На ул.Красная Сибирь подрядчик некачественно сделал работу. УЖКХ подали в суд на подрядчика и его выиграли. Подрядчик банкрот. Найти его пока не удается,- рассказал «Курьер.Среда.Бердск» вице-мэр Бердска Владимир Захаров, 28 мая.

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От редакции

Найдут?

Аноним, 29 мая 2020 18:19
ХА-ХА-ХА!!!Можно подумать они раньше не знали,что это фирма-однодневка.Ещё раз ХА!!!
Аноним, 29 мая 2020 18:46
Да, оградки это единственное чем запомнится сегодняшний мэр, надеюсь он дорабатывает последние месяцы.
Аноним, 29 мая 2020 18:53
И при чем тут подрядчик банкрот, он по техзаданию все выполнил, криво, но выполнил, или в администрации не знали, что чёрный металл будет ржаветь сколько грунтовкой не покрывай его? И по всему городу эти оградки гнутые от снегоуборки, да гонщиков без башки, тоже подрядчика ищете чтоб поправить?
Аноним, 29 мая 2020 20:26
Трезвое мнение, добавлю - да покрасьте их уже и закройте тему. Нормальное ограждение. С чего придумали "могильные"? Чтобы люди повелись на эту тему? В том и дело, даже после снегоуборочной техники только погнулись. У вас в хозяйстве металл не ржавеет что-ли? В своем хозяйстве бы подкрасили и все, порядок. А тут штурм ограждения устроили, по заказу что-ли. Новому подрядчику деньги города нужны?
Аноним, 29 мая 2020 18:59
Я в шоке! Никогда такого не было и вот опять :-)

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