Разыскивает подрядчика-банкрота за ржавые «могильные» оградки на ул. Красная Сибирь власть Бердска

Статья: Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска вызвала общественный резонанс у читателей «Курьер.Среда.Бердск». Читателей интересует, какова дальнейшая судьба»могильных» оградок по улице Красная Сибирь.
— На ул.Красная Сибирь подрядчик некачественно сделал работу. УЖКХ подали в суд на подрядчика и его выиграли. Подрядчик банкрот. Найти его пока не удается,- рассказал «Курьер.Среда.Бердск» вице-мэр Бердска Владимир Захаров, 28 мая.