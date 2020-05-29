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Еще троим подозреваемым предъявлено обвинение за фото лидера нацистов Гитлера и изменника Родины Власова в «Бессмертном полку онлайн»

18:17 29.05.2020 Фото: sledcom.ru
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В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего обвиняемые Круглов и Симанов признали свою вину. Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия.

Еще троим подозреваемым предъявлено обвинение за фото лидера нацистов Гитлера и изменника Родины Власова в «Бессмертном полку онлайн»
В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину

В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, возбужденных в связи с размещением в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет фотографий лидеров Третьего рейха и изменников Родины.

Сегодня предъявлено обвинение еще троим подозреваемым — Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,3 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По данным следствия, 4 мая Круглов, находясь по месту жительства в Ульяновске, зашел в социальной сети в приложение «Бессмертный полк онлайн», созданное для размещения фотографий и сведений об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Затем он оформил заявку с фотоизображением фюрера Адольфа Гитлера, являвшегося руководителем Национал-социалистической немецкой рабочей партии, признанной преступной организацией, для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в сети Интернет на сайте «Бессмертный полк России». Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.

Аналогичные противоправные действия, по данным следствия, совершил и Андрей Шабанов, находясь у себя дома в Самаре.

Действия Даниила Симанова из Перми квалифицированы как распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и совершенное публично. При этом Симанов был достоверно осведомлен об участии в боевых действиях во время Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии и против СССР Андрея Власова, который был признан судом изменником Родины. Несмотря на это, 9 мая Симанов оформил заявку с фотографией Власова для публичной демонстрации широкой аудитории в ходе акции «Бессмертного полка России».

В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия.

Следственный комитет России продолжает работу по установлению аналогичных преступлений. Всем фактам размещения подобного контента будет даваться правовая оценка.

Следком

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