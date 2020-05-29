Оштрафовали за фестиваль Кришны на 2000 рублей гражданина ЮАР Ричарда Стюарта Найсмита в Бердске

Иностранец под видом туриста в январе 2020 года приехал на Вайшнавский фестиваль, чем нарушил российский закон — заявленная цель пребывания в стране не соответствует реальной. Теперь он обжалует штраф в Бердском суде.

В Бердск приехали сотни людей, в том числе иностранцы, чтобы послушать лекции почитаемого среди кришнаитов Бхакти Чайтанья Свами

В Бердском городском суде рассматривается необычное гражданское дело. Иностранца обвиняют в нарушении правил въезда в Россию и пребывания на ее территории.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», гражданин Южно-Африканской республики Ричард Стюарт Найсмит приехал в январе 2020 года в Россию как турист.

— Как установили сотрудники миграционной службы, у него не соответствовали заявленные цели реальным. Он заявил, что прибыл в Россию из ЮАР с целью туризма, а фактически во время пребывания в Бердске осуществлял участие в каком-то зимнем фестивале. За это его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 мая, помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Господин Найсмит со своим адвокатом Еленой Холиной обжалует решение о наказании, считая, не нарушал российских законов, в том числе ч. 2 ст. 18.8 КоАП, которую вменяют гражданину ЮАР. Кстати, наказали его по минимальной планке статьи.

Первое заседание по этому делу состоялось в начале апреля. И вот после снятия жестких ограничений с работы судов в конце мая судья Екатерина Белова к нему вернулась.

Как оказалось, Ричард Сюарт приехал в Бердск для участия в первом Вайшнавском Зимнем фестивале последователей Кришны. Он прошел с 27 января в бердском санатории «Лазурный». В тот день в город приехали сотни людей, в том числе иностранцы, чтобы послушать лекции почитаемого среди кришнаитов Бхакти Чайтанья Свами.

справка

КоАП РФ Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации

1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом, —

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

1.1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, —

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

2. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, —



влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.