29.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Оштрафовали за фестиваль Кришны на 2000 рублей гражданина ЮАР Ричарда Стюарта Найсмита в Бердске

17:00 29.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: vk.com/wintervaishnavfest
0

Иностранец под видом туриста в январе 2020 года приехал на Вайшнавский фестиваль, чем нарушил российский закон — заявленная цель пребывания в стране не соответствует реальной. Теперь он обжалует штраф в Бердском суде.

Оштрафовали за фестиваль Кришны на 2000 рублей гражданина ЮАР Ричарда Стюарта Найсмита в Бердске
В Бердск приехали сотни людей, в том числе иностранцы, чтобы послушать лекции почитаемого среди кришнаитов Бхакти Чайтанья Свами

В Бердском городском суде рассматривается необычное гражданское дело. Иностранца обвиняют в нарушении правил въезда в Россию и пребывания на ее территории.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», гражданин Южно-Африканской республики Ричард Стюарт Найсмит приехал в январе 2020 года в Россию как турист.

— Как установили сотрудники миграционной службы, у него не соответствовали заявленные цели реальным. Он заявил, что прибыл в Россию из ЮАР с целью туризма, а фактически во время пребывания в Бердске осуществлял участие в каком-то зимнем фестивале. За это его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 мая, помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Господин Найсмит со своим адвокатом Еленой Холиной обжалует решение о наказании, считая, не нарушал российских законов, в том числе ч. 2 ст. 18.8 КоАП, которую вменяют гражданину ЮАР. Кстати, наказали его по минимальной планке статьи.

Первое заседание по этому делу состоялось в начале апреля. И вот после снятия жестких ограничений с работы судов в конце мая судья Екатерина Белова к нему вернулась.

Как оказалось, Ричард Сюарт приехал в Бердск для участия в первом Вайшнавском Зимнем фестивале последователей Кришны. Он прошел с 27 января в бердском санатории «Лазурный». В тот день в город приехали сотни людей, в том числе иностранцы, чтобы послушать лекции почитаемого среди кришнаитов Бхакти Чайтанья Свами.

справка
КоАП РФ Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации

1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом, —

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

1.1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, —
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

2. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, —

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пострадал за веру?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Практические рекомендации по выбору телевизора
17:07 29-05-2020
Практические рекомендации по выбору телевизора
Роботизированные 3D-принтеры построят мост в Амстердаме
17:05 29-05-2020
Роботизированные 3D-принтеры построят мост в Амстердаме
Когда лучше высаживать рассаду в грунт с 1 по 10 июня 2020 года по лунному календарю для получения хорошего и вкусного урожая
17:05 29-05-2020
Когда лучше высаживать рассаду в грунт с 1 по 10 июня 2020 года по лунному календарю для получения хорошего и вкусного урожая
Какой SSL-сертификат выбрать
17:05 29-05-2020
Какой SSL-сертификат выбрать
Благоприятные дни для сбора лечебных трав по лунному календарю на июнь 2020 года. С 6 по 20 июня лучшее время для сбора липового цвета
17:04 29-05-2020
Благоприятные дни для сбора лечебных трав по лунному календарю на июнь 2020 года. С 6 по 20 июня лучшее время для сбора липового цвета
Не пропустите новые фильмы онлайн
17:04 29-05-2020
Не пропустите новые фильмы онлайн
Машинное зрение - способность видеть и принимать решение
17:02 29-05-2020
Машинное зрение - способность видеть и принимать решение
БердскОштрафовали за фестиваль Кришны на 2000 рублей гражданина ЮАР Ричарда Стюарта Найсмита в Бердске
17:00 29-05-2020
Оштрафовали за фестиваль Кришны на 2000 рублей гражданина ЮАР Ричарда Стюарта Найсмита в Бердске
Предсказание "русского Нострадамуса": Возрождение России начнется после 2025 года
17:00 29-05-2020
Предсказание
Крушинский Константин Николаевич: новые технологии и оборудование в шахтах Кузбасса
16:59 29-05-2020
Крушинский Константин Николаевич: новые технологии и оборудование в шахтах Кузбасса