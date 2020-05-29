Остекление балконов

Сегодня многие жители городских квартир стремятся повысить комфортность проживания. Сделать это можно с помощью остекления балконов и лоджий. Заказать услугу можно в специализированных компаниях, в которых работают опытные специалисты, которые помогут правильно подобрать конструкции в соответствии с требованиями заказчика. Так остекление балкона павловский посад предлагает компания «Ремонт под ключ». С ее предложениями можно познакомиться предварительно на сайте.

При остеклении балконов и лоджий решается сразу несколько проблем. Такие конструкции повышают безопасность жилища и обеспечивают надежную защиту от негативных внешних осадков. При необходимости они позволяют увеличить полезную жилую площадь.

Можно выбрать холодное и теплое остекление. Первый вариант подходит в тех случаях, когда холодное балкон не планируется использовать в качестве дополнительного жилого пространства. В этом случае, чаще всего применяется алюминиевые профили, которые великолепно смотрятся и отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками. Такие конструкции обеспечивают более комфортный микроклимат в жилых помещениях особенно в зимнее время, защищая от ветра и сквозняков. Алюминий — это достаточно легкий металл, что упрощает проведение монтажных работ. Он устойчивый к механическим повреждениям и отличается пожаробезопасностью.

Теплое остекление подходит в случаях, когда планируется преобразовать балконное пространство в полноценное жилое помещение. К примеру, данный способ позволит на дополнительной площади обустроить рабочее место или зимний сад.

Для теплого остекления могут применяться как алюминиевые профили со специальными теплоизолирующими ставками, так и традиционные пластиковые окна. Конструкции обеспечивают полную герметичность и исключают проникновение осадков и возникновение сквозняков. Дополнительно при теплом остеклении проводится утепление балкона с помощью специальных материалов. При теплом остеклении можно внедрят любые дизайнерские идеи, используя современные технологии.