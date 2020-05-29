Лишились сухпайка за 500 рублей из-за «глухого» телефона пенсионеры 70+ в Бердске

Муж и жена два месяца на самоизоляции питаются на 3500 рублей в месяц. Может быть, и мне тоже положен сухпаек, подумала пенсионерка и стала звонить в Центр социального обслуживания населения, но безрезультатно.

Бердские пенсионеры могут рассчитывать на поддержку благотворительного фонда

29 мая в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» позвонила 72-летняя Татьяна Николаевна, инвалид 3 группы, с просьбой помочь разобраться в ситуации. Она сегодня, 29 мая, прочитала на сайте, что закончилась выдача продуктов для пенсионеров, и ей очень грустно, что они не получили продуктовую помощь.

Напомним, что Всероссийским движением «Волонтеры-медики» проводится всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Продуктовые наборы доставляют людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции. По Новосибирской области будет роздано 28 тыс. наборов, в Бердске – 1060.

Бердчанка живет с мужем, который уже два месяца без работы. Семья из двух человек выживает на 12 000 рублей. За квартиру — 3500 рублей, на лекарства 5000 рублей. Одежду не помнит когда покупали, донашивает купленное ранее. 3500 рублей остается на еду.

«Может быть, и мне тоже положен сухпаек?», — подумала пенсионерка и стала звонить в центр социального обслуживания населения 25 мая по телефонам : 5-00-51, 5-28-48 и 2-17-02. Никто не ответил.

Звонили на телефон: 8-800-200-34-11. Девушка сказала, что это волонтерский центр «Мы вместе» из Москвы, они не в курсе акции, которая проводится в Бердске. Еще звонили в службу инвалидов 8-913-018-9277. Телефон был занят.

— Не было четкой маршрутизации сбора заявок, телефоны не отвечали,- высказалась горожанка.

Может ли рассчитывать пенсионерка на продуктовую помощь? узнали в Комплексном центре социального обслуживания населения.

— В Бердске коробки с продуктами по 7 кг по 500 руб начали развозить с 20 мая и закончили 28 мая. В июне раздадут продуктовые корзины пенсионерам, позвонившим на горячую линию. С 29 мая прием заявок закончен. — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Анна Владимирова 29 мая.

В статье указывалось, что по интересующим вопросам можно позвонить в Новосибирскую организацию инвалидов «Ассоциация «Интеграция»по телефону: 8-913-201-006-0. Как выяснила редакция, пенсионеры не позвонили по телефону, указанному в статье.

«Курьер. Среда. Бердск» решил сам помочь пенсионерам. Подробности в ближайшее время.