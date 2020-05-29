Крушинский Константин Николаевич: новые технологии и оборудование в шахтах Кузбасса

Но с внедрением новых технологий, популяризацией информационных систем функционирование угольной отрасли радикально изменилось.

Прогресс значительно улучшил жизнь и работу сотен тысяч представителей шахтерских профессий и их семей. Сегодня шахтерская работа все еще опасная, но хорошо оплачиваемая и перспективная, поскольку отрасль стремительно развивается и успешно конкурирует с другими сферами промышленности.

Об успешном внедрении оборудования для шахт рассказал успешный продавец горнодобывающего оборудования и техники из Кемерово Константин Крушинский.

Крушинский Константин Николаевич: Кузбасс в 2020 году

Кузбасс – один из наиболее важных промышленных регионов не только России, но и всей Евразии. Под названием «Кузбасс» имеют в виду большую часть территории Кемеровской области, на которой находятся знаменитые на весь мир шахты и заводы, которые на протяжении уже трех столетий являются одним из столпов российской экономики.

«Кузбасс – звучит гордо. Выходцы из нашего региона широко известны своими волевыми качествами, трудоспособностью, страстью к достижениям, верой в себя и свои возможности и готовностью придти на взаимовыручку. Каждый, кто хоть раз спускался в забой, знает, как важно чувствовать дружескую поддержку товарища по работе и знать, что тебе всегда помогут, если под землей пойдет что-то не так», — рассказывает Крушинский Константин Николаевич.

В 1990-е и начале 2000-х годов Кузбасс испытывал депрессию, которую, к сожалению, пережили не все предприятия и их работники. Но в 2020 год регион вошел с оптимизмом, так как его промышленный потенциал не только сохранен, но и активно развивается, предоставляя новые возможности для жителей региона и выходцев из других областей.

Новые технологии для шахт и их роль в развитии Кузбасса

«Ранее аварийность на шахте была явлением распространенным. Жертвами ЧС становились тысячи шахтеров, но с приходом интернета и цифровых технологий ситуация кардинально улучшилась», — отмечает опытный бизнесемен Константин Крушинский.

На угольных предприятиях региона успешно внедряются технологии мониторинга обстановки и деятельности шахтеров, а также задействованы меры по мгновенной ликвидации возгораний и утечек газа, что является основной причиной аварийности на шахтах даже в наши дни.

«Стратегия развития угольной промышленности Кузбасса наследует лучший опыт зарубежных разработчиков и личный опыт российских инженеров и горняков, умения и навыки которых помогают им не только сохранять безопасность себя и своих коллег, но и поддерживать высокий уровень производительности», — рассказывает Константин Николаевич Крушинский.

На протяжении десяти последних лет в отрасли все шире применяют платформы для автоматического мониторинга персонала и оборудования непосредственно в забое. Единые системы отслеживания призваны выполнять несколько основных функций.

Современные сенсоры отслеживают данные о влажности в шахте и на надземной территории предприятия, фиксируют концентрацию газа и пыли. Новейшие системы также могут передавать в центр контроля данные о состоянии работы всей электросистемы и более того, — преобразовывать данные из таблиц в куда более наглядные линейные и трехмерные графики.

«Весь собранный массив данных передает в главный компьютер, который в течение миллисекунд может предсказывать опасность и моментально сообщать о ней персоналу, тем самым предотвращая трагедии», — отмечает Константин Крушинский.