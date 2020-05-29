Для этого необходимо установить сертификат безопасности. Что это такое и какой SSL-сертификат выбрать для сайта — об этом и говорим.

Что такое SSL-сертификат

Сертификат безопасности или SSL — это продукт для шифрования данных, которые передаются между браузером пользователя и веб-сервером. Особенностью является то, что вся информация шифруется еще до отправки и открыть ее может только принимающий сервер. Это особенно важно, если пользователи на сайте:

Оставляют личные данные.

Вводят финансовую информацию для оплат.

Хранят важные и конфиденциальные данные.



Какой SSL выбрать

Чтобы получить SSL-сертификат, его нужно купить у центра сертификации (например, Sectigo, Thawte, GeoTrust и другие). Эта организация выполняет проверку владельца домена и его бизнеса перед тем, как выдать сертификат. После выпуска SSL центр сертификации несет ответственность за безопасность шифра и валидность осуществленной проверки. Если злоумышленник взламывает SSL, то пострадавшие пользователи могут получить компенсацию от центра сертификации согласно сумме гарантии сертификата (размер зависит от типа сертификата и организации, которая его выдала).

Можно также выпустить самоподписанный SSL-сертификат, но никто не несет ответственности за их надежность и им не доверяют браузеры. Это значит, что пользователи будут получать сообщение об опасности ресурса, открывая веб-сайт в браузере..

Использование SSL-сертификата от центра сертификации — это доверие и лояльность пользователей. И вот почему:

Владелец сайта проявил заботу и заплатил деньги, чтобы обезопасить информацию своих клиентов.

Владелец сайта прошел определенную проверку, чтобы получить сертификат.

Кроме того, SSL-сертификат повышает результаты поискового ранжирования в Google.

Типы сертификатов

В зависимости от степени защиты SSL-сертификаты делятся на:

Domain Validation (DV) SSL.

Organization Validation (OV) SSL.

Extended Validation (EV) SSL.

Domain Validation — это сертификаты с проверкой доменного имени. Заявитель должен быть владельцем домена, для которого куплен сертификат. Процесс автоматический и занимает до 15 минут. Используя такой тип сертификата, вы сможете добавить замочек и соединение для https для домена с и без www. Примеры DV SSL-продуктов:

От Comodo: Positive SSL и Essential SSL.

От GeoTrust: Rapid SSL.

Organization Validation — такие сертификаты может получить только организация, которая готова предоставить документы о регистрации своей деятельности. Центр сертификации проверяет документы и легальность деятельности компании в течение 10 дней. После установки сертификата, домен с и без www будет работать через https-протокол и отображать замок в браузере. Примеры OV SSL-продуктов:

От Comodo: Instant SSL, Instant SSL Pro, Premium SSL. Premium SSL Wildcard.

От Verisign: Secure Site, Secure Site Pro.

От Thawte: SSL Web Server.

От GeoTrust: TrueBusiness ID, TrueBusiness ID Wildcard.

Extended Validation — чтобы получить этот сертификат, владелец организации должен быть готов к ежегодной проверке ее документов и деятельности. Выпуск сертификата занимает до 14 дней. Только Extended Validation сертификат позволяет добавить имя компании в зеленой строке к ссылке сайта в браузере. Этот SSL также защищает доменное имя с и без www. Примеры EV SSL-продуктов:

От Comodo: EV SSL.

От Verisign: Secure Site EV, Secure Site Pro EV.

От Thawte: SSL Web Server with EV.

От GeoTrust: TrueBusiness ID with EV.

Если же вы хотите защитить домен и все его поддомены 1-го уровня, ищите SSL со словом “Wildcard” в название. Это хороший выбор для сайтов со сложной структурой на поддоменах. Например, у вас есть основной сайт на website.com, а также форум на forum.website.com, блог на blog.website.com, магазин на shop.website.com и другие части веб-сайта.

Когда у вас несколько онлайн-ресурсов, удобно защитить их все сразу. Для этого можно использовать сертификаты со словами “SAN” или “Multidomain” в название.



Какой SSL-сертификат выбрать

Покупка SSL-сертификата

Выбор сертификата — это не только подбор правильного SSL-продукта. Также сертификат нужно покупать только у надежного провайдера. Известные центры сертификации предлагают свои продукты на официальных сайтах. Но часто напрямую цена выше, чем у SSL-провайдеров, которые предлагают стоимость на 50-60% ниже за счет партнерских договоренностей с центрами сертификации. Рекомендуем узнать стоимость https сертификатов здесь https://sslcertificate.ru/prices/. Покупая сертификаты у этой компании, кроме низких цен, вы получаете:

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Выбирайте подходящий SSL-продукт и надежного провайдера. И никогда не экономьте на безопасности данных ваших пользователей.