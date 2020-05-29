Роботизированные 3D-принтеры построят мост в Амстердаме

Концептуализация принтеров MX3D в действии. (Фото: MX3D) Трехмерный принтер, под воздействием которого стальные конструкции появляются словно из воздуха, попробует свои силы в строительстве — хотя подождите, в печати пешеходного моста.

MX3D — это нидерландский стартап, который занимается исследованиями и разработками технологий 3D-печати. Позже в этом году компания планирует свой самый амбициозный проект — использование 3D-принтеров для строительства моста через канал в центре Амстердама.

Построй мне мост

Команда MX3D, по сути, берет все, что вы знаете о трехмерной печати, и переворачивает это с ног на голову. Традиционный процесс таков: принтеры строят объекты снизу вверх, нанося слой за слоем пластиковую жижу из дозатора, который перемещается взад и вперед в горизонтальной плоскости. Конечный продукт имеет контрольные слои, которые напоминают топографическую карту. Принтеры MX3D работают не так. Вместо этого принтер MX3D-Metal создает структуры, выбрасывая небольшое количество расплавленной стали через сварочное сопло на конце шестиосевого манипулятора — он может создавать объекты под любым углом, а не просто в горизонтальной плоскости. Когда расплавленный металл протекает через сопло, он быстро схватывается, что позволяет принтеру создавать прямые линии, спирали и, если уж на то пошло, любые другие формы практически из воздуха. «Подобная 3D-печать все еще остается неисследованной территорией и ведет к новому языку форм, который не связан аддитивными слоями. Этот метод позволяет создавать трехмерные объекты практически любого размера и формы», — пишет MX3D на своем веб-сайте. Хотите повторить опыт внедрения трехмерных технологий? Посмотрите лучшие модели 3D принтеров для малого бизнеса. Далее Вы можете подробно рассмотреть металлический принтер:

Новый рубеж

Для своего моста команда планирует использовать две команды из двух роботов. Команды начнут на противоположных сторонах канала и будут строить до тех пор, пока не встретятся посередине, создавая в процессе собственные опоры и перемещаясь на подвижных платформах. Окончательный проект моста и его точное местоположение еще предстоит определить, но ожидается, что строительство начнут в сентябре.

Проект — это гораздо больше, чем просто мост; он может послужить образцом того, как могут выглядеть будущие строительные площадки. Вместо рабочих в касках и неоново-желтых жилетах автономные 3D-принтеры могут стать новой нормой. Мэдди Стоун из Gizmodo говорит, если мы можем напечатать мост, почему бы не построить небоскреб с помощью кранов 3D-печати? Команда MX3D, похоже, согласна с более широким влиянием, которое может оказать их проект моста, как они заявляют на веб-сайте проекта:

Этот мост покажет, как 3D-печать наконец входит в мир крупномасштабных, функциональных объектов и экологически чистых материалов, обеспечивая при этом беспрецедентную свободу форм. Символ моста — это прекрасная метафора, связывающая технологии будущего со старым городом таким образом, чтобы взять лучшее от обоих миров.

Хотя MX3D тестировала своих роботов для печати мостов в меньших масштабах, они, вероятно, столкнутся со множеством новых затруднений, как только проект начнется. Их ботам придется бороться с неровной местностью, изменением погодных условий и другими факторами, которые в лаборатории находятся под контролем. Нам просто нужно подождать и посмотреть, приведет ли мост MX3D к новым возможностям в технологии или это закончится строительством моста в никуда. Ознакомиться с ценами и выбрать подходящую модель можно в интернет-магазине 3D-принтеров https://vektorus.ru/.