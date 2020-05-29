Какие законы и как изменят жизнь россиян с 1 июня?

Право работать с детьми будет у тех организаций, которые включены в специальный реестр. Новые выплаты семьям, отмена «банковского роуминг», какие еще перемены нас ждут?

Скоро вступят в силу новые законы

За безопасностью в детских лагерях станут следить строже, «банковский роуминг» отменят, а семьям с детьми начнут начислять новые выплаты.

Судебные приставы не смогут списывать социальные выплаты для погашения долгов со счетов граждан, а родители детей в возрасте от 3 до 16 лет могут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. «Парламентская газета» публикует традиционную подборку законов, которые изменят жизнь россиян в июне 2020 года.

1 июня. Детский отдых станет безопаснее

Право работать с детьми останется только у тех организаций отдыха и оздоровления, которые включены в специальный реестр.

В этот перечень лагеря вносят лишь после тщательной проверки, сам список размещается в Интернете. Кроме того, согласно новым нормам, к индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией детского отдыха, будут предъявлять аналогичные требования.

Те лагеря и ИП, которые в реестр не попадут, но продолжат принимать смены школьников, могут быть оштрафованы на сумму от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. В то же время закон освобождает от ответственности организации и индивидуальных предпринимателей, которые из реестра были вычеркнуты, но на момент исключения приступили к исполнению взятых на себя обязательств и намереваются добросовестно их выполнить. Важное условие при этом — отсутствие угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей.

1 июня. Социальные выплаты списать в счёт долга не удастся

Судебные приставы не смогут списывать социальные выплаты для погашения долгов со счетов граждан. Запрет на это был наложен и прежде, однако при взыскании невозможно было определить, какие именно средства содержатся на счету.

В результате у судебных приставов, имеющих предписание суда о взыскании задолженности, была возможность изъять в том числе и социальные выплаты, возвращать эти деньги граждане были вынуждены через суд.

Впредь каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе; работодателей закон обязывает указывать в расчётных документах код этого вида дохода. В свою очередь, банк, обслуживающий счета должника, будет обязан производить расчёт суммы, на которую может быть обращено взыскание.

Этим же законом к перечню доходов, взыскивать которые запрещается, отнесены средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

1 июня. Семьи с детьми получат новые выплаты

Родители детей в возрасте от 3 до 16 лет могут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Этим же постановлением Правительства для всех российских семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, предусмотрено пособие по пять тысяч рублей на ребёнка за апрель, май и июнь 2020 года.

За назначением выплат можно обратиться в Пенсионный фонд России до 1 октября 2020 года. Заявление разрешено подать лично в территориальный орган ПФР, через МФЦ либо направить через Единый портал госуслуг.

Предполагается, что этими выплатами будет охвачено не менее 20 миллионов детей. В Пенсионный фонд на эти цели уже перечислено 222,1 миллиарда рублей, сообщают в Минфине.

11 мая внедрение новых мер поддержки семей с детьми анонсировал президент Владимир Путин. В этот же день глава государства подписал соответствующий указ.

5 июня. Садовым товариществам станет проще открывать банковские счета

Правления садоводческих и огороднических товариществ смогут открывать общие счета в банках, но председателям СНТ придётся отчитываться об условиях договора на ближайшем общем собрании.

Кроме того, сведения об открытии банковского счёта будет необходимо указать в решении об учреждении товарищества.

Также общее собрание членов СНТ будет избирать уполномоченного представителя для подачи заявления в орган, занимающийся кадастровым учётом и регистрацией прав. Зарегистрировать объекты недвижимости на территории садовых товариществ, которые являются имуществом общего пользования, можно будет только решением общего собрания членов СНТ.

14 июня. «Банковский роуминг» отменяется

Банкам запретят начисление повышенных комиссий за денежные переводы между счетами физлиц, открытыми в разных региональных подразделениях кредитной организации.

Новые правила не содержат избыточных регуляторных барьеров, так как за банками сохранится право свободно устанавливать размер комиссионного вознаграждения при соблюдении установленных принципов справедливой тарификации, уверены в ФАС.

В то же время отмена так называемого банковского роуминга позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке РФ за счёт ослабления географических барьеров, а также поспособствует популяризации безналичных платежей.

17 июня. Иностранцы смогут быстрее получить гражданство России

Срок рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке, поданных претендентами, проживающими либо временно пребывающими на территории России, сократится с шести до трёх месяцев.

Если понадобится уточнить факты, свидетельствующие об основаниях для отклонения заявления, срок может быть продлён, но не более чем на три месяца.

Для иностранцев, проживающих за пределами РФ и не имеющих места жительства в России, сохраняется ныне действующий шестимесячный срок.

17 июня. Белорусов и украинцев признают носителями русского языка без экзаменов

Свободно владеющих русским языком граждан Белоруссии и Украины будут без собеседования признавать его носителями, что, в свою очередь, даст им право на приобретение российского гражданства в упрощённом порядке.

Факт владения русским языком будет фиксироваться средствами аудио- и видеоконтроля.

Речь при этом идёт только о тех претендентах, которые сами или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или раньше жили на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.

Предполагается, что этот закон упростит процедуру получения гражданства для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Белоруссии, которые постоянно проживают в нашей стране и уже имеют вид на жительство.

26 июня. При необоснованной задержке выплаты страховки военные получат неустойку

Военнослужащим будут выплачивать неустойку за необоснованную задержку страховой суммы, которую они должны получать при причинении вреда их жизни или здоровью.

Компенсация страховки за счёт госорганов будет производиться в случае незаключения ими договора обязательного государственного страхования жизни и здоровья военных со страховыми компаниями. Размер компенсации должен быть равен положенной военному страховой сумме.

В случае же необоснованной задержки компенсации страхователь выплатит неустойку в размере одного процента от её суммы или от суммы доплаты, производимой в связи с изменением ранее установленной группы инвалидности, за каждый день просрочки.

26 июня. Российские виноделы получат господдержку

В России будет создана национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. Виноградники начнут вносить в специальный реестр, а урожаи декларировать.

Этот базовый для отрасли документ был внесён в Госдуму депутатами всех фракций в соответствии с поручением президента о поддержке отечественного виноделия.

Впервые на законодательном уровне закрепляются понятия «вино» и «вино России». Узнать, насколько качественное то или иное вино, россияне смогут из рейтинга винодельческой продукции, основанного на системе оценок потребительских свойств и качеств напитка.

Российские производители винограда и вина, согласно новым нормам, смогут рассчитывать на государственную и муниципальную поддержку. Субсидии будут выделять на развитие виноградных насаждений, приобретение и обновление оборудования, научно-исследовательскую и инновационную работу. Виноделы смогут получить в пользование земельные участки, оборудование и инвентарь, необходимые для производства. Также государство станет стимулировать организации, которые выращивают виноград, использовать органические удобрения.

Кроме того

1 июня. Центры занятости запросят данные на безработных в МВД и ЗАГС

Центры занятости начнут запрашивать в Едином госреестре записей актов гражданского состояния и у МВД данные, необходимые для постановки россиян на учёт в качестве безработных.

В случае если между полученной информацией и сведениями, указанными россиянами в электронном заявлении, будут выявлены противоречия, орган проведёт перерасчёт ранее назначенного пособия на основании данных реестра и МВД. Также с помощью сайта ФНС будет проверяться достоверность информации о регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

5 июня. Не всем рабочим будут присваивать категорию

В документах о квалификации людей, получивших профессию рабочего или служащего, будут указывать разряд, класс, категорию и квалификационный разряд только в том случае, если они должны присваиваться.

Сейчас в таких документах эти сведения указывать обязаны, при этом не все специальности требуют установления таких разрядов — больше 70 профессий рабочих не имеют разрядов, а восемь должностей служащих — классов или категорий.

Источник: pnp.ru