Когда откроют пляжи в России? И в Бердске?

Михаил Дегтярев

С 1 июня постепенно начнут работать санатории, а пляжи могут открыться в июле.

Россиянам этим летом рекомендуют воздержаться от поездок за границу и провести отпуск на отечественных курортах. Власти начнут поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. Первым делом откроются санатории, на пляжах могут разрешить отдыхать с 1 июля, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.

— Михаил Владимирович, в Ростуризме заявили, что национальный план по восстановлению туристической отрасли будет включать создание новых курортов и развитие новых видов отдыха на любой вкус. Как, по-вашему, нужно развивать туризм?

— Нежелание отдыхать в России граждане объясняют недостатком средств размещения, дорогостоящими перелётами внутри страны, высокими ценами. Как пример идеального отдыха по соотношению цена-качество приводят курорты Турции. Но высокого уровня сервиса и конкурентных цен Турция добилась энергичными усилиями государства. Десятилетиями средства вкладывались в гостиничный бизнес, в аэропорты, порты, поддержку малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства и экономику свободного времени.

Поэтому мы обращаемся ко всем российским предпринимателям — прекратите вывозить деньги за рубеж. Вложите их в нашу землю, в строительство отеля, он будет заполнен туристами. В России безопасно и комфортно отдыхать. Здесь русский язык, богатое культурное наследие, уникальные природные богатства. За 3-5 лет ускоренными темпами мы можем догнать ту же Турцию. Ведь и по продолжительности сезона, и по событийному туризму мы ничем не уступаем. Посмотрите на Сочи. После проведения Олимпиады 2014 года это одна из главных точек притяжения не только для летнего и зимнего отдыха, но и проведения крупных российских и международных мероприятий.

Нужно развивать внутренний туризм, транспортную систему, обновлять флот воздушный и водный, поддерживать людей и бизнес

Мы не просто должны пережить кризис, но и вынести уроки и начать жить по-новому. Пандемия covid-19 послужила хорошим стимулом для того, чтобы, наконец, посмотреть внутрь России. Нужно развивать внутренний туризм, транспортную систему, обновлять флот воздушный и водный, поддерживать людей и бизнес.

— Какие регионы будут лидерами в туризме этим летом?

— Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Крыма, нашим гражданам стоит посетить Кавказ, Калининградскую область, Татарстан и Поволжье в целом, Сибирь, Приморье. Это великолепные направления.

— Нужно ли открывать пляжи и когда?

— Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придётся смириться с определёнными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки. Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране.

— Если снимут ограничения по авиаперелётам в другие страны, насколько безопасно ехать летом за границу?

— Сейчас небезопасно лететь за границу. К тому же если люди развернутся к внутреннему туризму, это принесёт оздоровление отрасли. Вспомните западные санкции 2014 года. Благодаря им наши аграрии вышли на качественно новый уровень. В сельском хозяйстве был применён инструмент субсидирования процентной ставки. Этот механизм нужно использовать для развития внутреннего туризма. А размазывание государственных денег тонким слоем по всей России не принесёт положительных результатов. Страна очень большая.

— Как вы считаете, нужно ли увеличивать финансирование туризма из бюджета?

— Государство должно поощрять всех операторов, которые работают на внутреннем рынке, инвесторов, которые хотят строить гостиницы, отели, санатории и другие места отдыха для наших граждан. Это и налоговые льготы, и гранты, и субсидирование процентной ставки. Банки, которые кредитуют внутренний туризм, тоже должны иметь стимул.

Объекты инфраструктуры у нас разбросаны по ведомствам, по госбанкам, и инвестиции проходят медленно и хаотично. Давно назрела необходимость создать государственный фонд туристической реновации и уже из него отдавать бизнесу готовые инвестпроекты. Нужно объединить все туристические объекты в госфонде, и предлагать рынку готовые решения по строительству отелей, санаториев, инфраструктуры.

Источник: pnp.ru