Получают бюджетники в среднем 38 741 рубля в месяц в Новосибирской области. И в Бердске

Самые высокие заработки среди бюджетников — у медиков

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений Новосибирской области оказалась чуть ниже, чес в среднем по области. Об этом сегодня, 29 мая, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в Новосибирскстате.

За I квартал 2020 года оплата труда работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в целом сложилась в размере 38 741 рубля, что ниже среднеобластного уровня на 0,8%.

Реальный размер оплаты труда работников бюджетной сферы вырос в среднем на 7,4%, в том числе в учреждениях в собственности субъекта РФ – на 9%, в организациях федеральной формы собственности – на 7,8%, в учреждениях муниципальной формы собственности – на 5,8%.

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (43 105 рублей) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (42030 рублей). Самый низкий уровень заработной платы в дошкольном образовании (26328 рублей).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в среднем зарплата по Новосибирской области превышает 39 тыс. рублей.