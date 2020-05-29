Страшное признание: Был изнасилован в возрасте 8 лет певец Стас Костюшкин

Артист добавил, что помнит все в деталях, несмотря на то, что прошло 40 лет. По его словам, тот мужчина за содеянное так и не ответил. Стас признался, что убил бы человека, который поступил бы так с его ребенком.

Стас Костюшкин рассказал, как был изнасилован в возрасте 8 лет

Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в подробностях рассказал о пережитом в возрасте восьми лет насилии.

По словам Костюшкина, все произошло, когда он учился во втором классе. В то время он часто играл в поле недалеко от завода.

Певец рассказал, что увидел, как к ним приближается взрослый мужчина и убежал в палисадник. По словам Костюшкина, незнакомец его заметил и сказал передать родителям его друзей, где он их закопал. После этих Стас вернулся к своей компании, опасаясь, что их убьют.

«Он говорит: „Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот“. Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», — сказал Костюшкин.

Он вспомнил, что договорился с друзьями о том, что никто никому ничего не рассказывает.

Артист добавил, что помнит все в деталях, несмотря на то, что ему уже 48 лет. По его словам, тот мужчина за содеянное так и не ответил. Стас признался, что убил бы человека, который поступил бы так с его ребенком.