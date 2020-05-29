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За фейк под названием «Вирус любит мацу?» судят 54-летнего жителя Москвы. Хотел популярности

18:44 29.05.2020 Фото: pixabay.com
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Он распространил ложные сведения о том, что инфекционное заболевание COVID-19 в действительности является «болезнью Фейгельсона — Якобсона», существование которой скрывается. Уголовное дело против автора ролика направлено в суд.

За фейк под названием Вирус любит мацу? судят 54 летнего жителя Москвы. Хотел популярности
Установлено, что основным мотивом размещения им недостоверной информации явилось увеличение численности своей аудитории на различных ресурсах

В Москве завершено расследование уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщили сегодня, 29 мая, в главке Следственного комитета России.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы 1966 года рождения, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По версии следствия, обвиняемый, используя социальную сеть и один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие» о том, что инфекционное заболевание COVID-19 в действительности является «болезнью Фейгельсона — Якобсона», существование которой скрывается. Также в сети был размещён видеоролик под названием «Все больше больных идут на органы», в котором содержится заведомо ложная информация о том, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Установлено, что основным мотивом размещения им недостоверной информации явилось увеличение численности своей аудитории на различных ресурсах.

В ходе предварительного расследования были установлены и допрошены участники видеороликов, проведены обыски по месту их жительства.

Причастность фигуранта удалось установить благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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