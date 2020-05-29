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Где заразились и умирают от коронавируса в Новосибирской области?

19:09 29.05.2020 Фото: Минздрав НСО
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Только 8 районов региона остались «чистыми» от COVID-19 на 29 мая. Всего 2596 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в области. Скончался 31 пациент. В Бердске жертв нет.

Где заразились и умирают от коронавируса в Новосибирской области?
В Новосибирской области с за сутки на 29 мая число новых случаев коронавируса превысило 100
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где заразились и умирают от коронавируса в Новосибирской области?

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Коронавирус на 29 мая зафиксирована в 22 районах Новосибирской области. Осталось 8 районов, где еще не выявлены первые пациенты с COVID-19.  27 мая в список попал Купинский район. Там скончался 54-летний с коронавирусом.

Нет коронавирусной инфекции в Северном, Кыштовском, Венгеровском, Чановском, Доволенском, Чистоозерном, Здвинском и Маслянинском районах.

По последним данным, в Тогучинском районе – 63 заразившихся, в Коченевском – 52, в Черепановском – 50, в Бердске – 43, в Ордынском – 27, в Колыванском – 10, в Барабинском, Краснозерском и Татарском – по 6 случаев, в Куйбышевском районе – 4, в Баганском – 3, в Убинском – 2. На официальных сайтах администраций остальных районов, куда проник коронавирус, актуальные данные о количестве заболевших отсутствуют. По информации VN.ru, в Каргатском районе всего 2 случая COVID-19, в Чулымском – более 30, в Болотнинском – 10, в Мошковском – 41.

Таким образом 27 территорий региона с учетом городов охвачены коронавирусной инфекцией.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата. Всего 2596 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Новосибирской области по состоянию на утро 29 мая. Общее количество выздоровевших достигло 1017 человек. 31 пациент скончался.

Летальные случаи при заболевании коронавирусом зафиксированы в Коченевском районе (1), в Тогучинском (2), в Краснозерском (1), в Купинском (1) и в Мошковском (2). В Бердске жертв нет.

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