В список пострадавших от коронавируса отраслей внес СМИ премьер Мишустин

Пользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, телекомпании и радиостанции, а также информационные агентства и сетевые издания. Им полагается полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей.

Мишустин расширил список пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.

«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщили в правительстве.

Председатель правительства подписал соответствующее постановление.

Пользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, телекомпании и радиостанции, а также информационные агентства и сетевые издания.

В числе мер поддержки полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности.

Также СМИ предоставят беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат и льготные кредиты по ставке 2% на любые цели. Среди мер поддержки также указан мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Постановление от 26 мая 2020 года №745

Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Российские медиа в условиях коронавируса и связанных с ним ограничений продолжают свою работу. «Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», – отметил Михаил Мишустин.

Вместе с тем медиаотрасль оказалась в сложной ситуации: выручка от продажи книг, прессы, от подписки сокращается, снижаются доходы от рекламы. Особенно страдают небольшие компании и организации в регионах. Большинство из них относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. В Правительство поступили многочисленные обращения граждан, ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой дополнительно поддержать представителей отрасли.

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, – полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей.