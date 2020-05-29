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Как убивала мешавшего отдыхать 2-летнего сына, на видео рассказала 30-летняя жительница Кирова

19:48 29.05.2020 Фото: pixabay.com
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Обвиняемая с сыном пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. Во время застолья мальчик начал проситься на улицу и попытался открыть входную дверь. Его матери это не понравилось. Она схватила нож и нанесла малышау несколько ранений.

Как убивала мешавшего отдыхать 2 летнего сына, на видео рассказала 30 летняя жительница Кирова
Кировчанку осудят за убийство 2-летнего сына, мешавшего ей отдыхать

Перед судом предстанет 30-летняя жительница Кирова, обвиняемая в убийстве своего 2-летнего сына, который мешал ей распивать спиртные напитки с приятелями. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Тело ребенка с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир дома на улице Дружбы в Кирове вечером 14 августа прошлого года.

По версии следствия, в этот день обвиняемая вместе с сыном пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. Во время застолья мальчик начал проситься на улицу и попытался открыть входную дверь. Его матери это не понравилось. Она схватила нож и нанесла по телу малыша несколько ранений.

На допросе женщина сообщила, что она нанесла смертельные травмы сыну, так как он мешал ей отдыхать.

По результатам экспертизы кировчанка была признана вменяемой.

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