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Жить на 11 454 рубля в месяц разрешил губернатор средним жителям Бердска. Таков прожиточный минимум

20:00 29.05.2020 Фото: pixabay.com
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Для трудоспособного населения размер прожитеосчного минимума составляет 12 158 рублей, для пенсионеров – 9196 рублей, для детей – 11 874 рубля. В сумму входят продукты, одежда, обувь, предметы гигиены, налоги и плата за услуги,

Жить на 11 454 рубля в месяц разрешил губернатор средним жителям Бердска. Таков прожиточный минимум
Приходится выбирать, на что потратить деньги?

В Новосибирской области установлена величина прожиточного минимума, сообщил 29 мая Новосибирскстат.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» и Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области» губернатор  Андрей Травников установил величину прожиточного минимума в Новосибирской области за I квартал 2020 года.

В расчете на душу населения 11 454 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 12 158  рублей, пенсионеров – 9196 рублей, детей – 11 874  рубля.

Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой стоимость минимального набора пищевых продуктов, одежды, обуви, предметов личной гигиены (потребительская корзина), а также налоги, уплачиваемые физическими лицами и плата за услуги.

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От редакции

Сколько вы тратите в месяц?

Ананим, 29 мая 2020 20:29
На продукты 15 тысяч на 4 человек

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