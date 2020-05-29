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Дадут горячую воду во всем Бердске до 7 июня. Трубы рвет во время испытаний на прочность

21:01 29.05.2020
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Пока остаются без горячего водоснабжения дома той части центра города, которую отапливает частная котельная ТГК-1. Пока будут выявлять дефекты, воду не дадут. Но завершение испытаний возможно и раньше.

pixabay

Не во всех ломах центральной части Бердска появилась горячая вода 29 мая, несмотря на то, что накануне котельную «Вега» начали запускать в работу. «Тепленькая пошла»  у тех, кому подогревает воду и отапливает именно эта котельная — условно, по левой стороне ул. Ленина. Хотя завершить испытания сетей планировали 7 июня, о чем предупредили жителей объявлениями на подъездах

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко утром, 29 мая, испытание котельной и системы теплоснабжения выявили проблемные места.

— Начали запуск на неделю раньше заявленного срока. Сегодня горячая вода появится в остальных домах. Но есть проблема на ул. Пушкина и Кирова. Меняем 500-ю трубу магистральную. Мы планируем закончить замену 20-метрового участка в двух трубном исполнении к 1 июня. Камера стоит на перекрестке ул. Пушкина и Кирова, большегрузные автомобили повреждают наше перекрытие. Мы делаем на перекрытие новые бетонные балки, а их нет в наличии, их делают на заказ. Дальше установим лотки и плиты перекрытия, произведем засыпку. Но трубы к понедельнику будут установлены, — сообщил Александр Алексеевич.

Директор частной котельной ТГК-1 Антон Блинов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они приняли участие в гидравлических испытаниях 25-26 мая. Но летом частники не подогревают воду для города — закольцовывают «Вегу». И пока не все получилось, отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Даже если котельная не работает, идет устранение дефектов, выявленных в ходе испытания. Пока мы их не устраним, системы не запустим, кто бы их не наполнял — хоть «Вега», хоть ТГК через перемычку. По всему городу разрытия. Для того и проводят испытания, чтобы выявлять слабые места. Конечно, пока все не устраним, в зону ТГК не запустим горячую воду. Зону «Веги» запустили на неделю раньше. Срок остальной части центра — 7 июня. Но мы работаем. После устранения дефектов снова будем повышать давление и смотреть. Если больше ничего не произойдет, то закроем актом процесс испытаний и включим систему, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров, отметив, что надеется на досрочное завершение испытаний и подачу горячей воды всем бердчанам.

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