80382 пациентов стоят на учете в Новосибирском онкологическом диспансере

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:

Информационная кампания направлена на ранее выявление злокачественных новообразований и повышение приверженности населения к лечению. Ее основная цель – проинформировать население о нарастающей проблеме и путях ее решения. В Новосибирской области ежегодно выявляется порядка 11 000 новых пациентов с онкозаболеваниями. В 2019 году было выявлено 11 563 пациента со злокачественными новообразованиями. Всего на начало 2020 года на диспансерном учете Новосибирского онкологического диспансера состоит 80382 пациента.

Ранняя диагностика важна при большинстве видов злокачественных новообразований, которые имеют общую симптоматику:

ощущение слабости, чувство хронической усталости, потеря аппетита и снижение массы тела, нарушение работы внутренних органов.

-До 98% онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, доступны для эффективного и качественного лечения. На сегодняшний день существуют все необходимые для лечения возможности: медикаменты и современное технологическое оборудование. Основная задача – это раннее взаимодействие между врачом и пациентом. Чем раньше пациент обратиться за медицинской помощью, тем качественней она будет оказана, – подчеркнул Олег Иванович Иванинский, главный врач ГБУЗ НСО «НОКОД.

В настоящее время одним из приоритетных проектов государства в сфере охраны здоровья населения является федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 г.». В течение этого времени государство поставило задачи перед всем здравоохранением к 2024 году снизить смертность от новообразований, увеличить охват населения комплексом профилактических мер. Реализация всероссийского социального проекта «Онконастороженность: своевременная диагностика – успех в лечении» в регионах Российской Федерации соответствует федеральной государственной стратегии и имеет высокую социальную значимость. Он направлен на раннюю диагностику онкологических заболеваний для сохранения жизни россиян. Всероссийский социальный проект «Онконастороженность: своевременная диагностика – успех в лечении» в 2019 году уже реализован в более чем 14 регионах России (Красноярский, Приморский, Пермский края, Ростовская, Тульская, Воронежская область, Республика Башкортостан и другие). В этом году, кроме Новосибирской области, в проекте принимают участие еще несколько десятков регионов РФ. Организатор информационной кампании: ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер»