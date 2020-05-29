Кадыров: У меня нету самолета. Глава Чечни опроверг слухи о полетах на лечение в Москву

Информация о возможной болезни лидера Чечни не переставала появляться даже после того, как политик провёл ряд встреч и заседание оперативного штаба в Грозном.

Кадыров заявил, что у него нет частного самолёта для полётов в Москву

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров 29 мая во время прямого эфира со страницы министра здравоохранения Эльхана Сулейманова в Instagram прокомментировал слухи о полётах на лечение в Москву на частном самолёте.

По словам политика, у него нет частного воздушного судна для того, чтобы летать на нём в столицу. Трансляция велась из автомобиля. Машина ехала по улицам Грозного, сам Кадыров сидел за рулём.

-Мне прислали сообщения, что я вылетел в Москву и что я на день-два прилетал домой и наш министр здравоохранения тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолёта, — заявил глава Чечни.

Ранее некоторые анонимные Telegram-каналы написали, что Кадыров якобы заразился коронавирусом и вылетел на лечение в Москву. Информация о возможной болезни лидера Чечни не переставала появляться даже после того, как политик провёл ряд встреч и заседание оперативного штаба в Грозном.

На своей странице в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев опубликовал видео с руководителем республики.

В тексте к видео Дудаев отметил: «Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных «экспертов». Дудаев добавил, что «информационная истерия» идет от желающих «поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире».

Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее заявлял, что «Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, — это все неправда».