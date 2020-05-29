Разметку нарисовали на дачной грунтовой дороге под Саратовом. Видео рассмешило

Дорожная разметка в Бердске тоже веселит

На видео, предоставленном жительницей Петровска Ниной Гамаюновой, запечатлено, что на грунтовую дорогу нанесена разметка. По словам автора ролика, данная дорога не асфальтирована и ведет в дачный поселок, огибая Сосновый бор — одно из любимых мест в Петровске для прогулок, занятий спортом и отдыха на природе. Гамаюнова отметила, что видео снято 27 мая, когда они с семьей выезжали в бор на высадку саженцев.

«Это не ноу-хау. Это подрядная организация ООО «Меридиан» выполняла работы по калибровке своего оборудования на дороге не общего пользования, это обычная полевая дорога. Данные работы нужны для того, чтобы на основных дорогах с асфальтовым покрытием потом нанести качественную разметку, чтобы соблюсти нормы расхода краски, ровность и так далее», — пояснил Чапурин.

Он отметил, что эти работы необходимо проводить, когда автомобиль с оборудованием находится в движении. По его словам, некоторые организации делают такие работы в тупиковых местах на асфальтовом покрытии, однако потом трудно удалить там краску, «а вот на грунтовом покрытии это легко все сделать».

«Денежных средств, которые на разметку у нас заложены, не было потрачено. Это все было сделано за счет подрядной организации, которая наносит разметку. Бюджетных средств там потрачено не было. В настоящий момент ее (разметку) ликвидировали и все… чтобы она больше людей в заблуждение не вводила», — цитирует РИА Новости.