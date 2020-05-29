Испугались COVID-19 у соседки и хотят возбудить на нее уголовное дело за заражение жители Кузбасса

Еще вчера мама двоих детей и замдиректора магазина бытовой техники Дарья Семенова проходила лечение от коронавируса у себя дома, а теперь обживает стены больницы Новокузнецка. Ее доставили принудительно по решению суда.

Дарью принудительно положили в больницу, хотя врачи разрешили лечиться дома

Тревожный прецедент для тех, у кого врачи обнаружили коронавирус без симптомов и оставили дома, произошел с жительницей Прокопьевска Кемеровской области Дарьей Семеновой. Соседи решили, что женщина может их заразить, и теперь она принудительно уехала в больницу, а муж с детьми — в обсерватор.

Еще вчера мама двоих детей и замдиректора магазина бытовой техники Дарья Семенова проходила лечение от коронавируса у себя дома, а теперь обживает стены больницы Новокузнецка. Сюда ее доставили принудительно, по решению суда из соседнего Прокопьевска — третьего по величине города Кемеровской области. А сегодня сообщили о том, что против нее может быть возбуждено уголовное дело.

«Потому что я якобы кого-то заразила в подъезде. Только вопрос, как я могла заразить, если я находилась дома, со мной также находились дети», — рассказала Дарья.

У детей коронавируса нет, передает «Звезда». Сейчас они вместе с отцом находятся в так называемом обсерваторе. А подъезд, где проживала Дарья, закрыт на карантин. Продукты ее соседям оставляют за дверью, а у входа дежурит наряд полиции. Известно, что кроме женщины — к слову, миссис Прокопьевск этого года — заболевание подхватил мужчина.

«По всем зараженным контактным, в настоящий момент это 19-летний парень, экспертами устанавливаются все факты, пути заражения. По результатам уже этого расследования будет установлено, что с этим материалом делать», — отметил начальник отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Прокопьевске Владимир Вачаев.

Впрочем, свои выводы здесь, похоже, уже сделали. А как иначе объяснить появление в исковом заявлении формулировки о том, что гражданка Семенова представляет опасность заражения не только детям, вместе с которыми находится, но и вообще всем, кто дышит с ней одним воздухом из-за общей вентиляции в доме.