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Варили похлебку в ведре на вечном огне несколько лиц мужского пола на братской могиле в Одинцово

22:58 29.05.2020 Фото: https://vk.com/odi_city
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СК в настоящее время устанавливаются личности мужчин, изображенных на фотографиях в сети Интернет, а также причины и мотивы их противоправных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Варили похлебку в ведре на вечном огне несколько лиц мужского пола на братской могиле в Одинцово
СК проверит данные о мужчинах, разогревавших ведро на Вечном огне

Следственным отделом по г.о. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в г. Одинцово, что-то разогревают в ведре, сообщает СК по Московской области.

Своими действиями мужчины грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи.

В настоящее время устанавливаются личности мужчин, изображенных на фотографиях в сети Интернет, а также причины и мотивы их противоправных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Варили похлебку в ведре на вечном огне несколько лиц мужского пола на братской могиле в Одинцово
В социальных сетях появилась публикация о том, что в подмосковном Одинцово вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала
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От редакции

Как надо наказать?

Аноним, 29 мая 2020 23:30
НВР:
Александр. Наказать жёстко согласно закона.
Александр, 29 мая 2020 23:31
Наказать жёстко согласно закона.

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