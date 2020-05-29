Варили похлебку в ведре на вечном огне несколько лиц мужского пола на братской могиле в Одинцово

СК в настоящее время устанавливаются личности мужчин, изображенных на фотографиях в сети Интернет, а также причины и мотивы их противоправных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СК проверит данные о мужчинах, разогревавших ведро на Вечном огне

Следственным отделом по г.о. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в г. Одинцово, что-то разогревают в ведре, сообщает СК по Московской области.

Своими действиями мужчины грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи.

В настоящее время устанавливаются личности мужчин, изображенных на фотографиях в сети Интернет, а также причины и мотивы их противоправных действий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.