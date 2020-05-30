30.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Требуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

18:26 30.05.2020 Фото: pixabay.com
4

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма «Журналист».

Требуется журналист на сайт kurer sreda.ru и vesiskitim.ru
Требуется журналист

На сайты  kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. 

Обязанности:

— написание текстов,

— посещение мероприятий и проведение интервью,

— фотосъемка,

— поиск тем.

Условия:

— На период пандемии — удаленка, после — в офисе.  График 5/2 с 9 до 18 часов, 

— офис в центре города,

— оборудованное рабочее место,

— ЗП оклад + гонорар,

— обучение,

— корпоративное обучение. 

Требования:

Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа.

С опытом и без!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать «Журналист»

Мнение читателей
1
0
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Ураган оборвал кабель Ростелекома. Почти весь Подгорный в Искитиме трое суток без интернета
21:31 30-05-2020
Ураган оборвал кабель Ростелекома. Почти весь Подгорный в Искитиме трое суток без интернета
Фото: девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла пропала в Бердске. Это русский спаниель
21:25 30-05-2020
Фото: девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла пропала в Бердске. Это русский спаниель
Полыхающий хвост приземлившегося самолета Boeing 777 из Пекина в Шереметьево попал на видео
20:53 30-05-2020
Полыхающий хвост приземлившегося самолета Boeing 777 из Пекина в Шереметьево попал на видео
У кого существенно вырастет зарплата после пандемии? Узнай профессии!
20:41 30-05-2020
У кого существенно вырастет зарплата после пандемии? Узнай профессии!
Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей
20:35 30-05-2020
Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей
БердскВакцину от коронавируса разработал центр вирусологии "Вектор". Ее будут капать в нос 1
20:25 30-05-2020
Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска 1
18:30 30-05-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
БердскФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании "СибАлмаз" мэра Бердска Евгения Шестернина 1
18:29 30-05-2020
ФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании
Гиперинфляция превращает 100 рублей в 100 000 рублей в России
18:28 30-05-2020
Гиперинфляция превращает 100 рублей в 100 000 рублей в России
БердскТребуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
18:26 30-05-2020
Требуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru