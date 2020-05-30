9 Б, школа №2 город Бердск поздравляет!

Уважаемая Евгения Юрьевна!

Примите наши поздравления с окончанием учебного года!



Этот год был сложным не только для родителей и детей, но и для учителей и вас – руководителя школы. Спасибо, что были рядом в это трудное время, как и во все остальные года, мы рады быть под крылом такого мудрого лидера. Много раз мы убеждались, что сделали верный выбор в пользу любимой 2 школы, и не успели заметить, как пролетели 9 лет обучения. Мы уверены в знаниях наших детей, уверены в их успехах и благодарны вам за это! Поздравляем вас с окончанием очередного сложного, но такого важного учебного года.



От родителей 9 Б

