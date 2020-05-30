9 Б, школа №2 город Бердск поздравляет!
Выпускной — сколько эмоций и впечатлений скрыто в этом слове. Мы, 9 Б сегодня хотим всех от всей души поздравить вас с наступлением этого замечательного праздника. Он навсегда останется в вашей памяти как одно из самых ярких и трогательных событий.
Выпускной — сколько эмоций и впечатлений скрыто в этом слове. Мы, 9 Б сегодня хотим всех от всей души поздравить вас с наступлением этого замечательного праздника. Он навсегда останется в вашей памяти как одно из самых ярких и трогательных событий.
9 Б, школа №2 город Бердск поздравляет!
Выпускной — сколько эмоций и впечатлений скрыто в этом слове. Мы, 9 Б сегодня хотим всех от всей души поздравить вас с наступлением этого замечательного праздника. Он навсегда останется в вашей памяти как одно из самых ярких и трогательных событий.
Уважаемая Светлана Юрьевна!
Какое счастье, что классный руководитель нашего 9Б – это вы! Такого замечательного, энергичного, талантливого, идейного, строгого, но справедливого учителя не найти. Вместе с вами ребята прошли этот путь от робких пятиклашек до уверенных в себе выпускников 9 класса, готовых совершать большие дела. Быть настоящим учителем – это призвание, и вы справляетесь с ним на «отлично». Поздравляем с успешным выпуском и благодарим за те года что Вы рядом с нами.
Родители 9 Б
Какое счастье, что классный руководитель нашего 9Б – это вы! Такого замечательного, энергичного, талантливого, идейного, строгого, но справедливого учителя не найти. Вместе с вами ребята прошли этот путь от робких пятиклашек до уверенных в себе выпускников 9 класса, готовых совершать большие дела. Быть настоящим учителем – это призвание, и вы справляетесь с ним на «отлично». Поздравляем с успешным выпуском и благодарим за те года что Вы рядом с нами.
Родители 9 Б
Дорогая наша Светлана Юрьевна!
Для нас вы – пример. Спасибо за веру и заботу, которую вы проявляли на протяжении этих лет. Спасибо за то, что всегда были искоркой вдохновения, упорства, решительности и дружбы в нашем классе. Мы желаем вам только лучших воспоминаний о нас, хороших учеников и спокойных уроков, веселых мероприятий и вдумчивых классных часов. Пусть ваша работа приносит вам только радость и душевное спокойствие. Мы любим вас за то, что вы были с нами настоящей! Обещаем почаще приходить к вам в гости и всегда помнить о том, чему вы нас учили.
От учеников 9 Б
Для нас вы – пример. Спасибо за веру и заботу, которую вы проявляли на протяжении этих лет. Спасибо за то, что всегда были искоркой вдохновения, упорства, решительности и дружбы в нашем классе. Мы желаем вам только лучших воспоминаний о нас, хороших учеников и спокойных уроков, веселых мероприятий и вдумчивых классных часов. Пусть ваша работа приносит вам только радость и душевное спокойствие. Мы любим вас за то, что вы были с нами настоящей! Обещаем почаще приходить к вам в гости и всегда помнить о том, чему вы нас учили.
От учеников 9 Б
Елена Михайловна, спасибо Вам!
В жизни каждого есть особенный человек, который «открыл» удивительный мир знаний. И это Первый Учитель. Благодаря вам мы умеем читать и писать, это вы учили нас счету и рассказывали нам простыми словами о сложных вещах. Вы были рядом с нами в самом начале школьного пути и дали ориентир на дальнейшие годы. Мы помним и любим вас. Теперь мы выпускники, и в том, как успешно мы прошли этот школьный путь, мы благодарны и вам! Спасибо за яркое, доброе и веселое время, проведенное вместе с вами в начальной школе.
От учеников 9 Б
В жизни каждого есть особенный человек, который «открыл» удивительный мир знаний. И это Первый Учитель. Благодаря вам мы умеем читать и писать, это вы учили нас счету и рассказывали нам простыми словами о сложных вещах. Вы были рядом с нами в самом начале школьного пути и дали ориентир на дальнейшие годы. Мы помним и любим вас. Теперь мы выпускники, и в том, как успешно мы прошли этот школьный путь, мы благодарны и вам! Спасибо за яркое, доброе и веселое время, проведенное вместе с вами в начальной школе.
От учеников 9 Б
Елена Михайловна,
спасибо Вам!
В жизни каждого есть особенный человек, который «открыл» удивительный мир знаний. И это Первый Учитель. Благодаря вам мы умеем читать и писать, это вы учили нас счету и рассказывали нам простыми словами о сложных вещах. Вы были рядом с нами в самом начале школьного пути и дали ориентир на дальнейшие годы. Мы помним и любим вас. Теперь мы выпускники, и в том, как успешно мы прошли этот школьный путь, мы благодарны и вам! Спасибо за яркое, доброе и веселое время, проведенное вместе с вами в начальной школе.
От учеников 9 Б
спасибо Вам!
В жизни каждого есть особенный человек, который «открыл» удивительный мир знаний. И это Первый Учитель. Благодаря вам мы умеем читать и писать, это вы учили нас счету и рассказывали нам простыми словами о сложных вещах. Вы были рядом с нами в самом начале школьного пути и дали ориентир на дальнейшие годы. Мы помним и любим вас. Теперь мы выпускники, и в том, как успешно мы прошли этот школьный путь, мы благодарны и вам! Спасибо за яркое, доброе и веселое время, проведенное вместе с вами в начальной школе.
От учеников 9 Б
Уважаемая Евгения Юрьевна!
Примите наши поздравления с окончанием учебного года!
Этот год был сложным не только для родителей и детей, но и для учителей и вас – руководителя школы. Спасибо, что были рядом в это трудное время, как и во все остальные года, мы рады быть под крылом такого мудрого лидера. Много раз мы убеждались, что сделали верный выбор в пользу любимой 2 школы, и не успели заметить, как пролетели 9 лет обучения. Мы уверены в знаниях наших детей, уверены в их успехах и благодарны вам за это! Поздравляем вас с окончанием очередного сложного, но такого важного учебного года.
От родителей 9 Б
Примите наши поздравления с окончанием учебного года!
Этот год был сложным не только для родителей и детей, но и для учителей и вас – руководителя школы. Спасибо, что были рядом в это трудное время, как и во все остальные года, мы рады быть под крылом такого мудрого лидера. Много раз мы убеждались, что сделали верный выбор в пользу любимой 2 школы, и не успели заметить, как пролетели 9 лет обучения. Мы уверены в знаниях наших детей, уверены в их успехах и благодарны вам за это! Поздравляем вас с окончанием очередного сложного, но такого важного учебного года.
От родителей 9 Б
На правах рекламы. Фото из архива класса.