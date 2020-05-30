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Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление

17:54 30.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу.

Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление
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Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление

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Представлена новая редакция постановления Губернатора о дополнительных мерах в период противодействия коронавирусу. Соответствующее постановление № 88 от 28.05.2020 подписал глава региона Андрей Травников. Документом вносится изменение в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» – положения документа изложены в новой редакции.

Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года.

В постановлении подчеркивается необходимость обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.

Предприниматели должны не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, а при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание или отказывать в обслуживании.

Гражданам предписывается пользоваться гигиеническими масками при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении аптек, объектов торговли и помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.

Ряд положений постановления касается деятельности органов власти и местного самоуправления, государственных организаций.

Также, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, в частности, предписывается до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Документом приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.


Кому можно, а кому нельзя работать до 30 июня. Памятки

Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление
Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление
Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление
Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление
Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление
Кому нельзя работать до 30 июня в Новосибирске и Бердске. Постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2020 № 88

г. Новосибирск

О внесении изменения в постановлениеГубернатора Новосибирской области
от 27.03.2020 № 43

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» изменение, изложив в следующей редакции:

«О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020, от 26.05.2020 № 001/001-4612-2020), постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, возникших в результате виновных действий (бездействия) физических или юридических лиц, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

Принять дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации:
1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 30.06.2020:
1) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
2) приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;
3) приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;
4) приостановить работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
5) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;
6) не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).
2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, приостановить деятельность по реализации непродовольственных товаров, за исключением товаров для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).
3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям:
1) вести учет прибывающих на территорию города Новосибирска водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с указанием контактной информации о владельцах транспортных средств, водителях, месте, дате и времени их пребывания на территории города Новосибирска, маршруте передвижения и предоставлять указанную информацию по запросу исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
2) организовать прием груза, исключая риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сократив количество контактов водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с иными лицами, а также время их нахождения на территории города Новосибирска;
3) оказать содействие убытию водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с территории города Новосибирска в течение 12 часов с момента прибытия в точку погрузочно-разгрузочных работ;
4) в исключительных случаях при необходимости нахождения водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, на территории города Новосибирска обеспечить им условия для соблюдения режима самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях, совместно с иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников;
5) обеспечить водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, средствами индивидуальной защиты и личной гигиены в случае отсутствия у них таковых, а также организовать проведение у них дистанционной термометрии;
6) информировать водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки:
об опасности новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;
о необходимости исключения посещения общественных мест в городе Новосибирске;
о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья, появлении признаков респираторного заболевания, на единый номер телефона 112;
об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);
об обязательном соблюдении мер личной и общественной профилактики.
4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям, привлекающим для грузоперевозок водителей, имеющих гражданство иностранных государств либо не имеющих гражданства, руководствоваться положениями пункта 3 настоящего постановления.
5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 30.06.2020 приостановить:
1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
2) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
6. С 28.03.2020 по 30.06.2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос или с доставкой заказов.
7. Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ НСО «МФЦ») осуществлять исключительно по предварительной записи в автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг» посредством официального сайта (https://www.mfc-nso.ru/), мобильного приложения и единой справочной службы ГАУ НСО «МФЦ».
8. Религиозным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 18.04.2020 не допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей.
9. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в случаях, определенных решениями Правительства Новосибирской области, по 30.06.2020.
10. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, действующих на территории городских округов Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, поселений Новосибирской области с числом жителей более 23 тысяч, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, приостановить до окончания 2019-2020 учебного года посещение обучающимися указанных организаций, организовать обучение в дистанционной форме.
11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, действующих на территории городских округов Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, поселений Новосибирской области с числом жителей более 23 тысяч, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, приостановить до окончания 2019-2020 учебного года посещение обучающимися указанных организаций, организовать обучение в дистанционной форме.
12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, обеспечить в этих организациях работу дежурных групп в количестве, достаточном для размещения детей работников, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в правовых актах Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области об определении организаций, деятельность которых не приостанавливается, обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.
13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских округов совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями организовать дополнительную санитарную обработку мест с массовым пребыванием людей.
14. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:
1) ограничить посещение мест массового скопления людей, поездки общественным транспортом;
2) гражданам в возрасте старше 65 лет,а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;
3) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
15. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, пользоваться гигиеническими масками:
1) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;
2) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;
3) при посещении:
аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;
территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;
зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;
зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;
иных общественных мест.
16. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Новосибирской области, в период действия режима повышенной готовности.
17. Департаменту информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Нешумов С.И.) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.
18. Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапов С.А.), имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы:
приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также в гостиницах, расположенных в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
19. При исполнении настоящего постановления учитывать то, что в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Губернатора
Новосибирской области
от 27.03.2020 № 43

Перечень заболеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарныйдиабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификациейболезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь,классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;
2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозуJ45;
3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии сМКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушениялегочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 подиагнозам I27.2,I27.8,I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемыхв соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1– хроническая болезнь почек 3 – 5стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0,N18.3 – N18.5.
6. Новообразования из числа2:
1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые всоответствии с МКБ-10 по диагнозам C00–C80, C97;
2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы ирезистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний,хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластногокриза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые всоответствии с МКБ-10 по диагнозам C81–C96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.
2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).».

А.А. Травников

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Аноним, 28 мая 2020 16:29
очень грустно .............
83, 28 мая 2020 16:30
В СССР за тунеядство садили,а сейчас люди кредиты понабрали и работа под запретом. Маразм крепчает!!!
Аноним, 28 мая 2020 17:27
В ссср было полно скрытого тунеядства.
Аноним, 30 мая 2020 07:33
В точку.
Николай, 28 мая 2020 16:57
Бесконечное продление "изоляции" вызывает не доверие к этим распоряжениям. Ведь люди, потерявшие средства к существованию, ощущают стресс у большей части населения (приводит к смертельным случаям, распадам семей, семейное насилие, потеря образования и тд), у молодёжи протест, который наблюдали на ул. Ленина в Новосибирске. Как достигается "плато" по мнению вирусологов? Медработники имеют всё необходимое для обнаружения, профилактики и лечения, большая часть населения приобретет иммунитет, население научится жить не один год в условиях различных вирусов. Часто руководители брали на себя роль экспертов, не считаясь с мнением академиков, учёных, начинали рулить не туда (яркий пример, Горбачёв М), всех учить, не учитывали социально психологического настроения общества. Проведение реформ пенсионной, образования, здравоохранения кроме понижения рейтинга власти не к чему хорошему привели.
Аноним, 30 мая 2020 09:01
Вспомни об этом, Николай, когда первый побежишь за путинскую конституцию голосовать.
Аноним, 28 мая 2020 17:46
Вот этим не а фото надо работать запретить. Сразу все наладится.
Аноним, 28 мая 2020 21:44
Согласен
Аноним, 28 мая 2020 21:48
Информация явно негативная Это политика Кремля Наш главный явно потерялся Из бункера наверное не видно Окон нет и звуки не доходят
Аноним, 28 мая 2020 22:08
Спектакль продолжается.
Аноним, 28 мая 2020 22:19
Как такое вообще в голове уложить (укласть) возможно: кому нельзя работать? Ну легкотрудникам нельзя много работать, они либо беременны, либо малолетние. Ну инвалидам. Пенсионерам наконец. Но чтоб вообще и нельзя? Госдуме? Ну как не работали, так и запретить им, денег у них не убавится от этого. Но как человеку можно запретить трудиться? Он же перестанет быть человеком, он же в депутаты полезет.
Аноним, 28 мая 2020 22:21
Фото - огонь! Жёлтые человечки делают вид, что нужны людям.
Аноним, 28 мая 2020 23:57
Всем, кроме рынка, можно работать))
Аноним, 29 мая 2020 19:49
Потому что челноки из китая.
Аноним, 30 мая 2020 16:21
Приличные там отделы! Не путайте с рынком конца 90х
Гостья, 29 мая 2020 10:57
Интересно, гражданам с хроническими заболеваниями и тем кому исполнилось 65 лет нужно соблюдать режим самоизаляции, а беременным нужно ходить на работу, причём добираться на общественном транспорте, да ещё с пересадками.
Пассажир, 29 мая 2020 17:22
просьба к редакции: опубликуйте, пожалуйста, информацию о штрафах для юрлиц, не обеспечивших на территориях своих предприятий масочный режим. по какой статье и какой размер штрафа. эта информация поможет работникам надавить на бездействующих работодателей.
Аноним, 29 мая 2020 18:05
Надавить на работодателей, у которых сейчас и так "геморроя" хватает, сделать им еще подлянку? Ну иди, надави, только смотри, чтоб не узнали кто ты, иначе это будет твой последний рабочий день. Тем более уже 10 раз говорили все специалисты по кругу, что маски практически никакой защиты не дают, тем более на предприятиях, где люди плотно контактируют.
А вы кстати пробовали работать в маске в жару? Попробуйте, сами откажетесь ее носить.
Пассажир, 29 мая 2020 18:05
нашел: ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»
Аноним, 29 мая 2020 19:42
Если вам что то не нравится оставь свой геморрой и шуруй за забор.
Аноним, 30 мая 2020 16:24
Пассажир, у нас нет ЧС
Медик, 30 мая 2020 09:18
Когда в стационары поступят маски, защитные щитки, одноразовые халаты. Зарплаты уже не хватает тратиться на маски. И где обещанная помощь от Путина для медиков? Может кто нибудь в этом разобраться?
Q115-, 30 мая 2020 14:44
а что так анонимненько? как в тазик пукнул. Давай конкретику.

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Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей
20:35 30-05-2020
Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей
БердскВакцину от коронавируса разработал центр вирусологии "Вектор". Ее будут капать в нос 1
20:25 30-05-2020
Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска 1
18:30 30-05-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
БердскФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании "СибАлмаз" мэра Бердска Евгения Шестернина 1
18:29 30-05-2020
ФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании
Гиперинфляция превращает 100 рублей в 100 000 рублей в России
18:28 30-05-2020
Гиперинфляция превращает 100 рублей в 100 000 рублей в России
БердскТребуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
18:26 30-05-2020
Требуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru