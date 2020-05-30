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Лишились сухпайка за 500 рублей из-за «глухого» телефона пенсионеры 70+ в Бердске

18:00 30.05.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Муж и жена два месяца на самоизоляции питаются на 3500 рублей в месяц. Может быть, и мне тоже положен сухпаек, подумала пенсионерка и стала звонить в Центр социального обслуживания населения, но безрезультатно.

Лишились сухпайка за 500 рублей из за «глухого» телефона пенсионеры 70+ в Бердске
Бердские пенсионеры могут рассчитывать на поддержку благотворительного фонда
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Лишились сухпайка за 500 рублей из за «глухого» телефона пенсионеры 70+ в Бердске

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29 мая в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» позвонила 72-летняя Татьяна Николаевна, инвалид 3 группы, с просьбой помочь разобраться в ситуации. Она сегодня, 29 мая, прочитала на сайте, что закончилась выдача продуктов для пенсионеров, и ей очень грустно, что они не получили продуктовую помощь.

Напомним, что Всероссийским движением «Волонтеры-медики» проводится всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Продуктовые наборы доставляют людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции. По Новосибирской области будет роздано 28 тыс. наборов, в Бердске – 1060.

Бердчанка живет с мужем, который уже два месяца без работы. Семья из двух человек выживает на 12 000 рублей. За квартиру — 3500 рублей, на лекарства 5000 рублей. Одежду не помнит когда покупали, донашивает купленное ранее. 3500 рублей остается на еду.

«Может быть, и мне тоже положен сухпаек?», — подумала пенсионерка и стала звонить в центр социального обслуживания населения 25 мая по телефонам : 5-00-51, 5-28-48 и 2-17-02. Никто не ответил.

Звонили на телефон: 8-800-200-34-11. Девушка сказала, что это волонтерский центр «Мы вместе» из Москвы, они не в курсе акции, которая проводится в Бердске. Еще звонили в службу инвалидов 8-913-018-9277. Телефон был занят.

— Не было четкой маршрутизации сбора заявок, телефоны не отвечали,- высказалась горожанка.

Может ли рассчитывать пенсионерка на продуктовую помощь? узнали в Комплексном центре социального обслуживания населения.

— В Бердске коробки с продуктами по 7 кг по 500 руб начали развозить с 20 мая и закончили 28 мая. В июне раздадут продуктовые корзины пенсионерам, позвонившим на горячую линию. С 29 мая прием заявок закончен. — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Анна Владимирова 29 мая.

В статье указывалось, что по интересующим вопросам можно позвонить в Новосибирскую организацию инвалидов «Ассоциация «Интеграция»по телефону: 8-913-201-006-0. Как выяснила редакция, пенсионеры не позвонили по телефону, указанному в статье.

«Курьер. Среда. Бердск» решил сам помочь пенсионерам. Подробности в ближайшее время.

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От редакции

Какую сумму вы тратите на продукты?

Аноним, 29 мая 2020 18:00
Странная пенсионерка с мужем безработным.А он что,пенсию не получает.Или молодой альфонс,живущий за счет 72 летней пенсионерки -бабушки.Похоже бабуля решила воспользоваться ситауцией.она не нуждающаяся.Пусть гонит безработного мужа и живет одна
Аноним, 29 мая 2020 19:12
Кошмар какой Надо вмешаться службам и выяснить почему на шее у бабушки сидит безработный муж Почему не получает пенсию? Может помочь оформить надо Передайте контакты в социальные службы и пусть там разберутся А то напридумывать можно с короб
Ирина, 29 мая 2020 18:47
Мои родители пенсионеры 65+. Папа инвалид 2 группы по жизненно. Они могут рассчитывать на помощь? Или надо было куда то звонить? Статью видать пропустила.
Аноним, 30 мая 2020 08:01
Конечно они могут рассчитывать на помощь Ведь у них есть дочь и она обязана им помогать
Аноним, 29 мая 2020 19:08
Лукавит Татьяна Николаевна 72 года ей, а мужу сколько, если он даже пенсию не получает?, Курьер, помогите лучше неполным семьям с детьми, вот там настоящая беда иногда бывает
Ирина, 29 мая 2020 23:15
Живёт бабушка одна, 80 лет, инвалид 2-ой группы тоже помощь нужна. За квартиру однокомнатную платит 3500. Когда 2 пенсионера живут им проще.
Аноним, 30 мая 2020 19:01
Бабушке 80 лет, значит есть доплата по возрасту, как правило по бердским меркам не плохая пенсия и инвалидам полагается соцпакет, кто получает в деньгах, кто натуральными льготами и еще выплата "квартирные" если по простому, не путать с субсидией - это разные выплаты, но продукты лишними не будут...
Ирина, 30 мая 2020 09:11
Что за нытье, моей бабушке 86 пенсия очень хорошая, и мы ей тоже помогаем, не сидит сух пайек не ждет, потому что работала, а не воздух гоняла, за квартиру 3500 а субсидия про это молчат, достали нытики , мне 34 года 3 детей, работаем, калымим и не ноем дайте подайте где наши пайки, уже противно все это читать.
Аноним, 30 мая 2020 10:41
Ну ВЫЖИВАЙТЕ, кто вам не даёт то! Люди имеют право ЖИТЬ нормально, а не выживать из последних сил !!!
Аноним, 30 мая 2020 11:10
Ирина, вот вы то как раз и ноете, что вас достали нытики ))) Так чем вы от них то отличаетесь? Да ничем, разве что темы для нытья разные.
Аноним, 30 мая 2020 11:16
Ирина, вот вы то как раз и ноете, что вас достали нытики ))) Так чем вы от них то отличаетесь? Да ничем, разве что темы для нытья разные.
Аноним, 30 мая 2020 11:46
"Люди имеют право ЖИТЬ нормально, а не выживать из последних сил !!!"...какие проблемы? Вы уверены, что напряглись из последних сил?
Ирина, 30 мая 2020 12:04
Нормально жить это пайки ждать? Кто людям не дает жить нормально, только сам человек строит свою жизнь, а большинтсво привыкли, что им все должны дай дай дай.
Аноним, 30 мая 2020 20:50
Моей маме 82 года, она тоже не бедствует. Но Мы тоже заказали паёк. Нам перезвонили 18 мая и сказали, что до конца недели пусть бабушка ждёт волонтёров. До сих пор нет. Решила перезвонить... наверное я в чёрном списке. Сбрасывают
Аноним, 30 мая 2020 21:53
ну вы тогда в двойне наглеете.Если мама не бедствует,а вы звоните и требуете помощь.Наглость второе счастье.
Аноним, 30 мая 2020 20:52
Главный вопрос. Как пенсионеры 80 лет должны были узнать о продуктовых наборах? Куда им в интернет?

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