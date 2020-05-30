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Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото

17:59 30.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Самый сложный этап выкорчевки пней после вырубки деревьев в бердском парке позади. На новых аллеях сделают бордюры. Продолжается укладка летнего водопровода, выводятся колодцы под систему полива.

Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
В парке выкорчевали пни полувековых тополей

Продолжается реконструкция городского парка за 37 млн рублей в Бердске.

— Самый сложный этап выкорчевывание пней позади. До 31 мая планируется вывоз пней и веток. Будет вскрываться старый асфальт. Устанавливаются бордюры. Продолжается укладка летнего водопровода, выводятся колодцы, делаются выводы под систему полива. Это позволить не таскать по парку километровые шланги, а использовать 20 метров для полива растений и деревьев. Следующий этап — монтаж лавочек и урн, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов.

В 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.

Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
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От редакции

Чего не хватает парку в Бердске?

Аноним, 30 мая 2020 19:11
Чего не хватает парку в Бердске? Ответ прост: Деревьев!
Boeing 777-300ER, 30 мая 2020 19:19
То, что эти проклятые тополя уничтожили, это очень хорошо. Теперь пуха будет в разы меньше. Прошлым летом был кошмар, столько пуха, по виду не отличишь от январского снегопада. А сейчас большой источник этого уничтожили и это очень хорошо.
Аноним, 30 мая 2020 20:53
А главное бабки оседают в карманчиках,чем глобальнее проект,тем их больше...

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